Het verstand won van de droom: Nijkamp niet op de winterspelen in Peking

Onzekerheden door corona, afhakende sponsoren en persoonlijke keuzes zorgden ervoor dat Wicher Nijkamp (29) zijn olympische skeletondroom opgaf. ,,Ik dacht bij mezelf: ga ik wéér vijfduizend euro investeren in dit seizoen of ga het opzij zetten voor een huis”. Het verstand won van de droom.

Het is 2016 als Wicher Nijkamp via Facebook benaderd wordt door de Nederlandse bobsleebond. ,,Op dat moment lag mijn focus op het hordelopen en de honderd meter sprint, maar ik besloot toch een keer mee te gaan naar een baan in het Noorse Lillehammer”, vertelt de Hoogerheidense supply chain manager. Dit mondde uit in twee jaar bobsleeën. Totdat Nijkamp de Nederlandse skeletonploeg op een trainingsweekend ontmoette. ,,Ze vroegen of ik het een keer wilde proberen. Ik duwde tienden van seconde sneller dan mijn concurrenten. Dat viel op”.

Sneeuwbaleffect

Vanaf dat moment kwam zijn eenmansslee in beweging. Na een half seizoen op banen in het Duitse Winterberg en het Franse La Plagne was Nijkamp verkocht. ,,Toen begon de zoektocht naar sponsoren. Skeleton is een dure sport. Één keer naar beneden over de baan kan al 35,- euro kosten. In trainingsweken doe je dit drie keer per dag.” Een deel van de kosten werd vergoed door de bond, maar er moest toch veel geld bij.

Om sponsoren te vergaren waren resultaten nodig. Op de Intercontinental Cup van 2019 in PyeongChang moest het gebeuren, maar een doemscenario werd werkelijkheid: Nijkamp werd ziek. Na overleg met de wedstrijdleiding mocht hij, afgezonderd van de andere atleten, toch starten. Dat koorts en afdalen - met honderdtwintig kilometer per uur - geen goede combinatie zijn, bleek uit zijn tijd. ,,Ik was blij dat ik beneden aankwam. Je bent er dan al zo lang en intensief mee bezig. Ik moest presteren, maar het ging gewoon niet. De tweede race heb ik mij afgemeld.”

G-krachten

Als Nijkamp vertelt dat hij skeletont, weten veel mensen niet wat dat is. ,,Dan leg ik uit dat het een soort bobsleeën is, maar dan in je eentje met je hoofd naar beneden. Vaak gaat er dan wel een belletje rinkelen. De sport staat alleen tijdens de winterspelen echt in de picture”. Volgens Nijkamp is dit zonde en bevordert het de sponsorbereidheid niet. ,,Skeleton is spelen met G-krachten: stel je ligt met je buik op de bank en je hoofd hangt erbuiten. Als iemand je hoofd dan naar beneden duwt ontstaat er druk. Die druk zet je bij skeleton om in snelheid.” Nijkamp kan zich de intense nekspierpijn na zijn eerste trainingen goed herinneren.

Betonen bakken

Zijn favoriete afdaling? De baan in Königssee. ,,Ik kan die nog steeds met mijn ogen dicht doen. De bocht voor het moeilijkste gedeelte noemde m’n Zweedse en Zuid-Afrikaanse trainingsmaatjes ‘the one before’. Deze moest perfect gaan om goed door de gevaarlijke ‘Kreisel-bocht’ te komen.” De baan in Königssee wordt, net als de slee van Nijkamp, niet meer gebruikt. Afgelopen juli beukten losgekomen rotsblokken op de - in de zomer - ijsloze bakken beton tijdens de overstromingen in Duitsland en Limburg. De sportcarrière van Nijkamp heeft ondertussen een bocht gemaakt richting de atletiekbaan. ,,Daar ligt ook een groot deel van mijn hart. Maar nu betalen met de garantie op de winterspelen in Peking? Dan zou ik het doen.”