Het tweede van Symmachia is voorlopig ‘beter’ dan het eerste: ,,Willen er een dubbel promotiefeest van maken’

Als het tweede team van een club het beter doet dan het eerste, hoe gaan die teams daar dan mee om? ,,Ze plagen ons er gelukkig nog niet mee", is in ieder geval de conclusie bij volleybalvereniging De Moriaan Symmachia, waar het tweede fier aan kop gaat op hetzelfde niveau als het eerste.

Het Roosendaalse De Moriaan Symmachia kende een flinke leegloop bij het hoogst spelende herenteam. Het zorgde ervoor dat er veel geschoven moest worden in de selectie en de derde divisie-ploeg deed een stapje terug naar de eerste klasse, waar ook het tweede team in uitkomt (al is dat wel in een andere poule). Beide volleybalploegen draaien goed mee, maar het is juist het tweede team dat opvalt.

Quote De relatie tussen de twee teams is goed. We kennen elkaar en wanneer we een oefenpotje willen spelen, weten we elkaar te vinden Martijn Sacharias, aanvoerder van het eerste

Er werden twee gelijkwaardige gesmeed: het eerste werd een jong en talenvol team, terwijl het tweede vooral uit ervaren spelers bestaat. En de ervaren rotten bewijzen tot nu toe dat het cijfertje bij hun team niet zoveel uitmaakt. Met een ruime voorsprong staan de volleyballers bovenaan en er wordt al voorzichtig gedroomd van een kampioenschap en promotie. ,,Als we naar een hogere klasse promoveren worden we alsnog heren 1", grapt aanvoerder Peter van de Klundert.

‘Iets te sterk’

Hij is niet zo bezig met onderlinge strijd tussen de Roosendaalse teams. ,,Het is al heel mooi dat we twee teams op dit niveau hebben. We wisten op voorhand al wel dat wij met het tweede misschien iets te sterk zouden zijn voor deze klasse. We hebben veel ervaren spelers die op hoger niveau hebben gespeeld en daar kunnen we mee voor promotie spelen. De keuze voor welk team nou het eerste of het tweede werd, was niet zo belangrijk. Met de club is ervoor gekozen om het team met de jonge gasten te benoemen als eerste team.”

Het jonge eerste team draait zelf ook bovenin mee, maar zal toch jaloers kijken naar de koppositie van het tweede. ,,Ze plagen ons er gelukkig nog niet mee. Dat laten ze voorlopig achterwege”, vertelt aanvoerder Martijn Sacharias lachend. ,,De relatie tussen de twee teams is goed. We kennen elkaar en wanneer we een oefenpotje willen spelen, weten we elkaar te vinden. Dan is het natuurlijk wel fijn dat we twee teams hebben die op hetzelfde niveau spelen.”

Quote Het blijft jammer dat een grote vereniging als Symmachia in de eerste klasse speelt Peter van de Klundert, aanvoerder van het tweede

Zoekende

Waar het tweede team leunt op de ervaring van de spelers, is dat bij het eerste wel anders. Vorig jaar dwongen ze als heren 3 nog promotie af naar de eerste klasse. Nu is het als promovendus soms nog wennen aan de hogere competitie, weet ook Sacharias. ,,We staan er prima voor, maar we zijn nog steeds wel zoekende met een aantal nieuwe spelers. Het tweede lijkt op promotie af te gaan en wij willen natuurlijk dat er een dubbel promotiefeest gevierd kan worden. Daar is nog een flinke inhaalslag voor nodig, maar je weet het maar nooit. Ik denk wel dat wij met onze jonge ploeg in de competitie verder kunnen groeien.”

Dit weekend wonnen beide ploegen weer. Het tweede zette daarmee een hele belangrijke stap in de strijd bovenin. Directe concurrent AVC'87 werd verslagen en daarmee werd de koppositie nog verder verstevigd. De ploeg kreeg dit seizoen pas twee sets tegen en lijkt niet te stoppen dit seizoen. ,,Het blijft jammer dat een grote vereniging als Symmachia in de eerste klasse speelt. We hebben nu twee teams waarmee we kunnen gaan bouwen naar een hoger niveau in de komende jaren", vertelt Van de Klundert.