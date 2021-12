Het sterke geslacht Franjic: Zo vader, zo beide zonen

Wie je ook spreekt in Winterberg, het is vooral de langs de kant staande Janko Franjic die op dit moment node gemist wordt in de Nederlandse viermansbob die jaagt op een olympisch startbewijs. ,,Hij is onze beste duwer en remmer”, weet teamgenoot Stephan Huis in ‘t Veld. ,,Die jongen is zwaar, sterk, snel en hij heeft nog veel ervaring ook.”