Het sprookje van ZVV Kroeven uit Roosendaal: een vriendenteam dat in vijf jaar oprukt naar de eredivisie

Het kampioenschap in de eerste divisie betekent dat de Roosendaalse club gaat uitkomen op het hoogste nationale zaalvoetbalplatform. Kroeven treedt hiermee in de voetsporen van Molier/Intramast en Malabata. Deze twee Roosendaalse clubs speelden ook eredivisie en werden zelfs, na verloren finales van de play-offs, vice-kampioen van Nederland. Deze clubs haalden het hoogste niveau met spelers van andere clubs. Promoveren naar de eerste divisie lukte nog wel met eigen materiaal, maar om het laatste stapje te maken, was het noodzakelijk routiniers en talenten van buitenaf aan te trekken.

Vriendenteam

Het bijzondere van ZVV Kroeven is dat deze ploeg de stap naar het hoogste niveau heeft gemaakt met het vriendenteam waarmee in 2019 aan het KNVB-avontuur werd begonnen. Voorzitter Mounir Ait Moussa licht toe: ,,We startten als een clubje vrienden die het leuk vond te zaalvoetballen en daar bovendien ook erg goed in was. We huurden een sporthal af en nodigden een tegenstander uit. In 2019 heb ik onderzocht of het mogelijk was om in te schrijven bij de KNVB. We kregen toestemming om direct in de hoofdklasse te starten.’’

Quote Ik wilde Achraf Chouiter er eerst niet bij hebben, omdat hij weigert mee te verdedigen Ahmed Didi

De competitie werd enkele weken voor het einde afgebroken vanwege de corona-pandemie. Omdat Kroeven op dat moment een enorme voorsprong had op de concurrentie gaf de KNVB toestemming voor promotie naar de topklasse. Het eerste seizoen in de topklasse werd vanwege corona vroegtijdig afgebroken.

Tweestrijd

Het jaar daarop greep ZVV Kroeven/Laboral, weliswaar in een hevige tweestrijd met de andere Roosendaalse club Bristol Team, de titel in de topklasse, gevolgd door de titel dit jaar. Routinier Ahmed Didi was sinds de oprichting van de club aanvoerder. ,,Niemand had verwacht dat wij nu al de titel zouden pakken. We wilden er een paar jaar over doen om een stabiele eerstedivisionist te worden”, zegt Didi. ,,Einddoel was wel te promoveren naar de eredivisie. Dit wilden we met de eigen jongens doen met wie we het avontuur begonnen. Achraf Chouiter uit Etten-Leur is de enige speler die erbij is gekomen. Ik wilde hem er eerst niet bij hebben, omdat hij weigert mee te verdedigen, maar na een wedstrijd waarin hij vijf keer scoorde, heeft onze voorzitter Mounir mij toch over weten te halen.’’

Didi en Aitmoussa noemen twee redenen waarom het hun club is gelukt om kampioen te worden. Ait Moussa: ,,Je weet pas hoe sterk je bent als je tegen de andere clubs hebt gespeeld. Al snel werd duidelijk dat we bij de beste teams van de eerste divisie hoorden. Ook bleek dat het niveau van de meeste clubs niet hoog was. Daar wonnen we gemakkelijk van. Alleen ZVG, Veenendaal, JCK/Aiso en Fermonia Boys waren geduchte tegenstanders.’’

Dispensatie

Richard Hoogkamer werd dit seizoen door de Roosendalers als trainer/coach aangetrokken. De Bredase oefenmeester had echter niet de vereiste papieren om een zaalvoetbalteam in de eerste divisie te trainen en te coachen. De KNVB verleende dispensatie. Hoewel hij dolblij is met het kampioenschap zit er voor hem ook een keerzijde aan. ,,Om in de eredivisie te mogen coachen, moet ik nog een ander UEFA-diploma halen en de KNVB is beslist niet genegen mij nog een jaar dispensatie te verlenen”, weet Hoogkamer. ,,Ik moet dus vertrekken. Ik hoop dat er een nieuwe sponsor gevonden kan worden waardoor ik trainer/coach van het tweede team kan worden. Dat speelt in de topklasse. Ik voel me hier thuis bij die trouwe supporters. Geen Richard, maar ‘Rachid, Rachid, Rachid’ roepen ze me toe als ik de zaal betreed.’’

Routinier Didi plakt er volgend seizoen nog een jaar aan vast bij Kroeven. Na Malabata, Altweerterheide en twee Belgische clubs wordt ZVV Kroeven zijn vijfde club waarmee hij in de eredivisie gaat spelen.