Het seizoen is al lang en breed voorbij, maar rugbyclub RCC promoveert tóch nog en dat zonder te spelen

Net voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen begon, werd RC RCC blij verrast. De Roosendaalse rugbyclub promoveert tóch naar de eerste klasse. Een bijzondere samenloop van omstandigheden, maar RC RCC maalt er niet om. ,,Dit is precies wat we wilden.”

De teleurstelling was groot, dik twee maanden geleden. Rugby Club Roosendaal Commando Combinatie (RC RCC) was de gehele tweede seizoenshelft (in de kampioensklasse) ongeslagen gebleven tot het misging tegen de studenten uit Rotterdam. De rugbyclub uit Roosendaal eindigde daardoor als tweede en liep promotie naar de eerste klasse mis.

En dat terwijl de rugbyers er juist op gebrand waren om te promoveren. Maar vorige week was daar ineens het verrassende, maar toch ook bevrijdende telefoontje. ,,We kregen de vraag of we alsnog willen promoveren naar de eerste klasse", zegt technisch coördinator Jan Deijkers. ,,Daar hebben we niet lang over hoeven nadenken als club. Dit is wat we willen. De spelers zijn er ook heel blij mee, dit wordt een mooie, sportieve uitdaging.”

De gelukkigen

Maar hoe kan het nou dat RC RCC toch de stap omhoog mag maken? Normaal gesproken promoveert namelijk alleen de kampioen. Deijkers legt uit hoe de promotie tot stand is gekomen. ,,Vorig jaar zijn er in de eerste klasse aardig wat wedstrijd afgelast door teams met een gebrek aan spelers. Een club heeft daarom als het ware degradatie aangevraagd naar de tweede klasse, waardoor er een plek vrij kwam. Wij stonden in de ranking bovenaan en daardoor waren wij de gelukkigen.”

Extra werk

De promotie zorgt er wel voor wat extra werk voor de technische man. ,,Al was het al wel druk, hoor", stelt Deijkers lachend. ,,Nu wordt het nog iets drukker. Maar het heeft een mooi en leuk doel. We willen nog zeker wat versterkingen halen. We hebben goede spelers en daar heb ik vertrouwen in, maar ook goede spelers kunnen geblesseerd raken. We hebben dus extra kwaliteit nodig om goed uit te kunnen komen in de eerste klasse en uiteindelijk een stabiele club te worden. Daar ben ik nu mee bezig.”

De stap naar de hogere klasse houdt tevens ook in dat Deijkers naar nog betere spelers kan zoeken. ,,We zijn nu wel interessanter voor spelers, zowel hier in de regio als daarbuiten. Ook voor onze jeugd is het een mooi signaal dat we hoger gaan spelen. We zijn als club onwijs blij en gaan er alles aan doen om er een goed seizoen van te maken. Al moeten we wel realistisch blijven, we zullen niet mee gaan doen in de top van de eerste klasse. Het wordt overleven voor ons.