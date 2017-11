Het roer gaat om bij mannen De Burgst

Waar schort het dit seizoen aan?

"Eigenlijk niks structureels. Iedere wedstrijd en iedere set gebeurt er wel iets anders dan de set daarvoor. Dan loopt de communicatie stroef of loopt de foutenlast te hoog op. Dat kun je onder de algemene deler 'scherpte' scharen, denk ik. Op de training merk je dat ook al. De progressie die we boeken, gaat te langzaam. Wat als een paal boven water staat, is dat we nog geen enkel duel met een volledige selectie zijn gestart door blessures."

Er staat ook een nieuwe coach, Ans de Graag, voor de groep. Waarom eigenlijk?

"De Burgst wil iemand die zich met alle jeugd bezighoudt. De verantwoordelijkheid ligt bij Ans. De club wil meer aanwas zodat junioren zich structureel bij ons aansluiten. De laatste jaren is de spoeling dun. Dat is nu toevallig anders met Sven de Roos en Wouter Bisseling, die ook nog de in A1 volleyballen. Voor Bojan (Samardzic, de coach vorig seizoen, red.) bleek deze werkcombinatie niet haalbaar."

Moeten jullie nog wennen aan de speelstijl van De Graag?

"Nee, dat niet. Kijkend naar de speelwijze gaat het om de details, in grote lijnen is deze hetzelfde. Een wezenlijk verschil tussen Ans en Bojan is dat Ans alles vanuit een positieve hoek bekijkt. Als het onder Bojan niet liep, durfde hij daar op die momenten iets van te zeggen. Deze coach is veel rechtlijniger."

Dus Ans is te lief?

"Misschien wel. Soms mag ze meer zeggen: 'Jongens, dit lijkt totaal niet op volleybal.' Een goed voorbeeld doet volgen."

Wat wil je daarmee zeggen?

"Dat we die manier van communiceren ook in het veld en op de training toepassen. Als er iets fout gaat, dan zeggen we daar niets van. We weten dat we elkaar op de fouten moeten aanspreken. Maar er zit een groot verschil tussen denken en het daadwerkelijk doen. Daar komt nu verandering in."

Hoe dan?

"We hebben afspraken gemaakt. Die hebben we nodig. Deze selectie heeft geen dominante types die opstaan en zeggen: 'Zo gaan we het doen'. De rolverdeling is nu duidelijk. Wie pakt de bal, wie houdt zich met de tegenstander bezig als deze iets vervelends zegt. Dat soort dingen. Alleen door zaken vast te leggen, kun je een aanspreekcultuur creëren."

Maken jullie je zorgen?

"Zorgen maken we ons pas als er niets meer aan te doen valt. We hebben nog vijftien wedstrijden voor de boeg om het tij te keren."