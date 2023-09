Het regent afzeggingen in Hank, maar Bas Tietema heeft goed nieuws te melden: ‘Tietema leert je koersen zonder onderbroek’

Een tegenvaller? Bas Tietema trekt een gezicht alsof hij de vraag niet begrijpt. Voor de man die twee jaar geleden met zijn Youtube-kanaal Tour de Tietema duizenden fans naar de Ronde van Hank lokte, is het kennelijk geen al te grote verrassing dat slechts acht van de ingeschreven 45 ‘meesterknechten’ zijn komen opdagen voor het eerste clubkampioenschap van zijn wielerplatform. ,,Het is ook niet niks om hier in dit weer je eerste koers te moeten rijden.”

De voormalige prof staat er ook niet van te kijken dat het dorp dit keer niet overspoeld werd door TDT-fans. ,,Toen zaten we in een andere fase.” Toen was Hank immers het slotstuk van het project om niet-coureur en mede-oprichter Josse Wester er in zijn eerste koers ooit met de zege vandoor te laten gaan. ,,De focus lag toen bij alles wat we deden op die ene dag. Nu zijn we met veel meer dingen bezig.”

Tietema doelt op de verdere uitbouw van zijn beweging naar een professionele wielerploeg. Dit jaar viel TDT Unibet al op als zogenaamde semi-professionele conti-formatie. Onder meer met enkele zeges, bijvoorbeeld in de ZLM Tour. In Hank liet Tietema, die voor een volgend Youtube-filmpje stage liep als speaker, weten dat ‘als de UCI akkoord is’ TDT Unibet volgend jaar als pro-continentale equipe de weg op gaat. ,,Hoe en met welke renners, maken we later zelf bekend.”

Kleurrijk

Of hij er van staat te kijken dat het maken van jolige filmpjes tot een plek in de op een na hoogste internationale wielerdivisie heeft geleid? Niet per se, is het antwoord. ,,Ik heb altijd het geloof gehad dat er vanuit een fanbase kansen liggen om zoiets van de grond te krijgen.” En nog mooier: ,,We zijn gebleven hoe we in het begin waren. Kleurrijk en opvallend.”

Precies de reden waarom Lennert Kleijwegt zich heeft aangesloten bij het leger van ‘meesterknechten’. De voetballer uit Pijnacker is fan ‘vanaf het eerste filmpje dat ze vijf jaar geleden maakten in de Tour de France.’ Sterker nog: ,,Wat zij doen zag ik gelijk helemaal zitten. Vooral de andere manier waarop ze wielrennen in beeld brengen, spreekt me aan.”

Onderbroek

Vijf jaar geleden kocht hij na het zien van de filmpjes zijn eerste koersfiets. ,,In het begin reed ik nog met een onderbroek onder mijn koerskleding. Langzaam leerde ik van hen hoe het wel moet. Dat geeft heel veel motivatie.”

Zoveel dat Kleijwegt in Hank zijn eerste koers reed. Hij was één van de acht ‘meesterknechten’ die was komen opdagen voor het clubkampioenschap van Tour de Tietema. ,,Dat is zeker spannend.” Na 30 kilometer won hij de sprint van de kopgroep. ,,Misschien stop ik nu wel met voetballen en ga ik koersen”, glunderde de winnaar.

Volledig scherm Voor Josse Wester was door een valpartij en klapband al snel einde oefening in de Ronde van Hank. © Casper van Aggelen/Pix4Profs

Voor TDT-boegbeeld Josse Wester verliep zijn koers minder voorspoedig. In de sportklasse-wedstrijd kwam hij al in de eerste ronde ten val. Een klapband enkele kilometers verder, haalde definitief een streep door zijn poging om twee jaar na dato alsnog het goud weg te kapen uit Hank. De zege ging nu naar Wout Roos.

De finale van de elite/beloften-koers werd daarna gedomineerd door een viertal renners: Luuk Verbruggen, Sten Verzijl, Brian van Marion en Raymond Splinter. Samen gingen ze de spurt om de overwinning van de 69ste Ronde van Hank aan. Deventernaar Verbruggen was de snelste, voor Verzijl, Van Marion en Splinter.

Het lokale succes van de dag kwam op naam van Lars van Oord. Hij won in eigen dorp de koers van de nieuwelingen.

