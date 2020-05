Het kleine leed van de koersorganisator: ‘Uiteindelijk zijn er geen argumenten meer om door te gaan’

Het coronavirus maait deze zomer ook alle regionale sportevenementen weg. ,,Het is klein leed, maar we missen het wel”, zegt de organisator van de Midden-Brabant Poort Omloop in Gilze. Zijn verhaal van een ijsberg die niet was te ontwijken.

Bas Cornelissen (49) is voorzitter van de Midden-Brabant Poort Omloop, een internationale wielerwedstrijd in de categorie 1.2. Het is zo’n wedstrijd waarvan de naam van de winnaar pas later doordringt tot het grote publiek. Het is topsport voor aanstormende talenten, gegoten in een dorpsfeest.

Met twaalf man wordt ieder jaar enthousiast gewerkt aan het tweedaagse evenement. De meesten van hen zijn zelf hartstochtelijke toerfietsers. Het begon veertien jaar geleden met een ploegentijdrit voor toerclubs. Inmiddels staat er een Wielerweekend met een klassieker, een criterium en een ploegentijdrit. De klassieker maakt deel uit van de Holland Cup. Samen met de Dorpenomloop Rucphen, de Memorial Arno Wallaard en de Ronde van Overijssel.

,,Op 8 maart was de Dorpenomloop de aftrap van de Holland Cup. We waren erbij met de andere organisators”, zo begint Cornelissen zijn verhaal. ,,Het rommelde toen al. De verwachting was dat de wedstrijden snel zouden worden stilgelegd. Wel voor een kortere periode dachten we. We waren blij voor de Dorpenomloop dat die op de valreep nog was doorgegaan.”

Geen zorgen

,,Over onze eigen wedstrijd maakten we ons toen nog geen zorgen. Die is pas op 27 en 28 juni. Dat veranderde een week later na de persconferentie van premier Mark Rutte, waarbij werd aangekondigd dat de horeca dichtging en alle evenementen voor komende weken werden afgelast. Toen zijn we in feite ook gestopt met de voorbereiding. Want wat kon je nog doen? Op zoek gaan naar sponsors ging niet. Het werd erger toen duidelijk werd dat het allemaal wel eens langer zou gaan duren. Eind april kreeg ik het gevoel dat het heel moeilijk zou gaan worden voor ons.”

De mannen van het Gilzer wielercomité toen ze nog samen mochten fietsen. Tweede van rechts Bas Cornelissen.

,,Binnen onze club had je mensen die vonden dat we toen al moesten beslissen om de boel af te blazen. Anderen wilden het niet zomaar loslaten. Want, wat als het achteraf wel had gekund. Zo van: zolang niet over ons is beslist, doen we het niet zelf. Een beetje tegen beter in misschien, maar je blijft hopen dat je toch net langs die ijsberg die op je afkomt, heen kunt varen.”

,,De uiteindelijk beslissing werd vorige week genomen. Geen evenementen tot 1 september. Dan zijn er dus geen argumenten meer om toch door te gaan. Opschuiven naar het najaar was voor ons al geen optie. De gemeente wilde er ook niet aan meewerken, wisten we al. Voor het definitieve besluit zijn we niet eens bij elkaar gekomen. Er is wat gebeld en geappt. Dat was het.”

Eurosport

Een afscheid van je koers in stilte? ,,Zo dramatisch is het nu ook weer niet. Het is klein leed, maar wel jammer. Wij zijn allemaal wielerliefhebbers en onze wedstrijd is een van de vele leuke dingen die niet doorgaan. Gisteren zag ik op Eurosport nog een herhaling van de Dorpenomloop. Daar kijk je dan toch met een raar gevoel naar.”

Wat nu? ,,Volgend jaar opnieuw beginnen. Financieel moet dat geen probleem zijn. En in het weekend dat de Omloop zou worden gehouden, willen met zijn twaalven nog iets gaan doen. We hadden een nieuwe lus in het parkoers gemaakt over Bavel, Ulvenhout, Chaam en Baarle-Nassau. Die gaan we dan zelf maar rijden. Als het mag.”