Het jaar van de waarheid voor darter Berry van Peer: ‘Als ik mijn normale niveau haal, zie je me op het WK’

Rugbyers maken zich op voor het laatste weekend van de eerste fase: erop of eronder voor RC RCC en REL gaat strijden voor lijfsbe­houd

Het einde van de eerste fase van de rugbycompetitie nadert. Zondag spelen tweedeklassers Rugbyclub Etten-Leur (REL) en Rugbyclub Roosendaal Commando Combinatie (RC RCC) hun laatste wedstrijd. Het staat vast dat de mannen uit Etten in de tweede fase gaan strijden voor lijfsbehoud. Voor RC RCC wordt het erop of eronder. Zij zijn bij winst op RFC Gouda zeker van een plek in de promotiepoule.

10 februari