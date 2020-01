Het is weer bijna zover: Maarten van der Weijden gaat opnieuw voor wereldrecord 24 uur zwemmen

finale topcompetitie veldrijden Mirre Knaven wint nieuwelin­gen­cross Huijbergen én eindklasse­ment topcompeti­tie

19 januari Mirre Knaven liet er zondagmiddag in de veldrit van Huijbergen geen gras over groeien. De tiener uit Meerle reed bij de nieuwelingen vanuit de start onbedreigd naar de zege en stelde daarmee de eindoverwinning in de nationale topcompetitie zeker.