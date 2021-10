Het houdt maar niet op voor Shanne Braspennincx: ‘Bizar gewoon’

Shanne Braspennincx kon na het winnen van de sprintfinale, van ongeloof eigenlijk alleen maar lachen. ,,Het was bizar gewoon. Ik tikte ze vanavond eigenlijk zo binnen”, zei de vrouw voor wie dit seizoen na jaren van knokken alles in goud lijkt te veranderen.

Ga maar na. Eerst reed ze in Tokio naar de olympische titel op de keirin. Met een alleszeggend gebaar van ‘waar komt dit vandaan.’ Gisteravond kwam de bevestiging in het sprinttoernooi, het koningsnummer van het EK. Eerst ‘tikte’ ze er in de halve eindstrijd de Francaise Mathilde Gros met speels gemak uit. Vervolgens bleef ze in de finale de Duitse Sophie Friedrich koelbloedig de baas. In de eerste manche kwam ze in de laatste honderd meter sterk over haar tegenstandster heen. De tweede heat koos Braspennincx voor een andere strategie. Ze ging van kop af en hield de Duitse in de laatste meters van zich af.

Quote Ik heb hier met plezier rondge­fietst Shanne Braspennincx

,,Ik ben er gewoon open in gegaan”, zegt Braspennincx over het EK-sprinttoernooi, dat geldt als de opmaat voor het WK dat over enkele weken wordt gehouden in Roubaix. ,,Ik heb hier met plezier rondgefietst”, zei de vrouw die dinsdagavond samen met Hetty van de Wouw en Kyra Lamberink al overtuigend het goud had gepakt op de teamsprint.

De vorm van Tokyo

,,Ja, 2021 is voor velen geen leuk jaar geweest, maar voor mij dus wel”, grapte de Brabantse nadat ze alle plichtplegingen had gedaan. ,,En het jaar is nog niet klaar”, vult vriend en collega-sprinter Jeffrey Hoogland lachend aan. Waar ze het allemaal vandaan haalt? ,,Ik denk een dat de vorm van Tokio er nog een beetje inzat. Daarnaast was er een zekere ontspannenheid na alle drukte rond en na afloop van de Spelen. Je kunt er meer van een afstand naar kijken.”

Opmerkelijk is dat thuis het huis, dat ze samen heeft gekocht met Jeffrey, nog in de steigers staat. ,,Of dat bijdraagt aan dat laatste weet ik niet”, zegt ze. ,,Feit is dat we nu niet alleen maar van voor tot achter bezig zijn met trainen. Wel hebben ons alleen maar meer op de hals gehaald. Ik moet me nu soms in vieren delen om alles gedaan te krijgen.”

Tussendoortje

Geen wonder dat deze week aanvankelijk liever op vakantie was gegaan. ,,Dit EK komt er even tussen. Ik heb ik die vakantie eigenlijk verschoven voor de teamsprint. Voor het eerste met drie, ik was benieuwd waar we stonden en ik wilde er in meedoen, want het waren de anderen die er de laatste tijd druk mee bezig zijn geweest. Voor de teamsprint voelde ik dinsdag meer spanning dan op de sprint.”

Ter verhoging van de feestvreugde veroverde vriend Jeffrey Hoogland op de tussenliggende dag de titel op de 1 kilometer tijdrit met staande start. Later die avond was het wel schrikken geblazen omdat bij diens ouders in de carport brand ontstond. ,,Toen was het even paniek. Ik heb mijn schoonouders vanavond daarom maar een appje gestuurd dat deze plak voor hen is.”

Shanne Braspennincx pakte in 2014 zilver op het WK keirin. Na haar hartaanval tijdens een trainingskamp in 2015 probeerde ze zich in de schaduw van alle medaillepakkers binnen de nationale selectie terug te knokken naar de top. Nu alles op zijn plek lijkt te vallen, wacht haar ook nog het WK.