Het houdt maar niet op voor biljartende bouwvakker Ludo Kools: ‘Nu zeggen ze dat ik ook nog naar het WK mag’

NK Driebanden Dick Jaspers strandt in halve finale NK driebanden

12:53 Geen 22ste nationale driebandentitel voor Dick Jaspers dit jaar. De Willebrorder werd in de halve finale van de Jumbo Masters in een vijfsetter uitgeschakeld door Raimond Burgman. Net als woensdag in de kwartfinale begon Jaspers stroef draaiend aan zijn partij. Toen kon hij in de vijfde set de wedstrijd nog naar zich toetrekken, nu moest hij toezien hoe Burgman het karwei afmaakte in de beslissende set.