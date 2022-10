Het basketbal in Oosterhout mikt op de jeugd: ‘De groep is erg jong’

Kunnen we verder zonder heren seniorenteam? Het is de vraag waar voorzitter Bram Krijnen (42) van Eastwood Tigers een paar maanden geleden een antwoord op moest vinden. Het hing al even in de lucht dat de mannenploeg uit elkaar zou vallen en nu hebben enkele spelers inderdaad andere prioriteiten de voorkeur gegeven. Gevolg: de club is de competitie gestart met zeven jeugdteams, waaronder een onder 20-team, en zonder seniorenploeg.

,,We zetten nu in op het sterker maken van Eastwood Tigers", legt voorzitter Krijnen uit. ,,We willen niet geforceerd een herenteam in de lucht houden als het op dit moment eigenlijk niet kan. Onze onder 20-ploeg heeft enkele talentvolle, jonge spelers, aangevuld met basketballers die nu al de leeftijd hebben dat ze in een seniorenteam minuten horen te maken. Over een jaar of twee hopen we dat we een nieuw seniorenteam hebben. De jeugd heeft op dit moment onze aandacht en van daaruit kijken we verder. We hebben bijvoorbeeld een stuk of 75 kinderen tussen de acht en zestien jaar.”

Één van de basketballers die met dispensatie in de onder 20 speelt, is Remy Kohler. De 22-jarige Oosterhouter traint nu met enkele oudgedienden van het voormalige heren 1-team, aangevuld met wat recreanten. Hij speelt competitie met het onder 20-team. ,,We zijn met zijn vieren over", vertelt hij. ,,Oud-spelers moeten terugkomen, of er moeten nieuwe spelers bij. Er zit potentie in onze huidige selectie, maar de groep is nu erg jong.”

Steentje bijdragen

De club heeft in de onder 20 ook basketballers die nog in de onder 16 mogen spelen. ,,We hebben in elk jeugdteam wel jongens of meiden die jonger zijn", zegt voorzitter Krijnen. ,,De resultaten zijn daar dan ook naar, maar dat vinden we niet erg. We hebben veel enthousiaste spelers uit de onder 16 en 20 die willen trainen of coachen bij de jongere teams, ouders die hun steentje bijdragen en oud-spelers die nu in het bestuur zitten. Bovendien krijgen we veel aanvragen voor proeftrainingen. De club groeit vanaf de onderkant en we willen de komende jaren verder groeien.”

Eastwood Tigers ontplooit komende maanden allerlei initiatieven om nieuwe leden te blijven werven. Één daarvan is het opzetten van 3x3-basketbal bij de club. ,,We hebben een buitenbasket en buitenveld gekocht, die uit elkaar te halen zijn. Die willen we op de markt neerzetten, om basketbal een urban uitstraling te geven", zegt Krijnen. ,,Daarnaast vieren we op 12 november met terugwerkende kracht ons vijftigjarig bestaan. We hebben oudgedienden uitgenodigd. We willen iedereen dan laten zien hoe hard Eastwood Tigers groeit.”