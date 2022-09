Hersenschuddingen en gebroken ledematen: deze Roosendaler ging door en staat nu op het EK rugby

hellendoorn rally Door crash kelderen voor Bob de Jong ook de kansen op een nieuwe rallytitel

De kans dat Bob de Jong dit jaar zijn nationale rallytitel gaat prolongeren is na de Eurol Hellendoorn Rally een stuk kleiner geworden. De klassementsleider uit Essen moest de strijd zaterdagmiddag staken na een zware crash op het einde van de negende klassementsproef. Vermoedelijk werd De Jong verrast door wat zand in een bocht vlak na de finish, waardoor zijn Hyundai i20 hard van de weg gleed en in een sloot terecht kwam. De leiding in de titelstrijd kon daardoor overgenomen worden door Hans Weijs jr die zijn Ford Fiesta achter de ongenaakbare Fransman Stéphane Lefebvre (Citroën C3) naar de tweede plaats stuurde.

18 september