Hermens kijkt ogen uit bij Barcelona: 'Ben maar gewoon een meisje uit Breda'

Vrouwen hockeyclub Breda verlaten met andere coach voorlaatste plaats

20 maart De vrouwen van hockeyclub Breda hebben hun inhaalduel tegen de Delftse studenten van DSHC met 3-3 gelijk gespeeld. In de shootouts om een bonuspunt werd alsnog gewonnen, waardoor Breda met veertien punten naar de tiende plaats in de eerste klasse B stijgt, over DSHC heen.