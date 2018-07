Herlings moet ook met de hitte afrekenen in Indonesië

Motorcrosser Jeffrey Herlings (23) zal in de tweede Indonesische Grand Prix de schade willen beperken. Dit keer wordt op het vasteland, in Semarang, de MXGP van Azië verreden. Naast zijn blessure is er dit weekeinde nog een extra uitdaging: de warmte.

Het kwik blijft ruim boven de 30 graden in Semarang. De grote vraag is hoe Herlings hersteld is van de manches van afgelopen week, waarin hij het zwaar had, maar wel de overwinning pakte. Zijn voorsprong op Antonio Cairoli, dé concurrent in de titelstrijd, blijft zodoende twaalf punten.

Na de race in Pangkal Pinang werd aan de crosser uit Oploo gevraagd of hij zijn doelstelling bijstelde. Daarop antwoordde Herlings voorzichtig: ,,Ik wilde in de eerste wedstrijd in Indonesië de top vijf halen en in de tweede het podium. Dat verandert niet nu ik gewonnen heb. Vanaf Lommel moet ik weer volle bak kunnen gaan."

Hoewel Herlings aangaf dat zijn fysieke conditie goed genoeg was, zat het gebrek aan recente oefening op de motor hem wel dwars. De motorcrosser hoopte in de tussenweek in Indonesië te kunnen rijden. ,,Ik heb het wel nodig om wat ritme op te doen op de motor", stelde hij. Of Herlings heeft kunnen trainen tussen de wedstrijden door is niet bekend. Hij houdt dat soort informatie ook graag geheim voor zijn tegenstanders.

Blessure Cairoli

Naast de hitte zal ook de blessure van concurrent Cairoli (32) een rol gaan spelen. De Italiaan kwam meerdere keren ten val tijdens de afgelopen MXGP van Indonesië en gaf na afloop aan iets te hebben horen 'kraken' in zijn duim. ,,Het hangt er ook vanaf of Antonio helemaal fit zal zijn", aldus Herlings over zijn winstkansen. ,,Als hij geblesseerd is, maakt dat wel een verschil, maar ik moet hoe dan ook de concurrentie hier niet onderschatten."