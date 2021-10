Herlings geeft geen cadeautjes weg in Frankrijk én pakt ook de WK-leiding terug

Droomde­buut Jan Maas aan diggelen door één vermoede­lijk vals-positieve test: ‘Dit super zuur. Ik had echt leuke dingen willen laten zien’

11 september Jan Maas (25) zat zaterdagochtend alweer in de trein terug naar huis. Wat zondag een droomdebuut had moeten worden op het EK wielrennen in Italië is uitgedraaid op een bizarre soap rond een coronatest. Het gevolg: een keihard startverbod ondanks een reeks negatieve hertesten. ‘Ik vertrouwde het al gelijk niet.’