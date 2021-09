Herlings doet goede zaken in het kampioenschap, maar: ‘Soms moet je eerlijk toegeven dat je niet de snelste bent’

Tijdens de eerste helft van de dubbele GP was het al nagenoeg onmogelijk in te halen op de harde Turkse baan, maar de tussentijdse aanpassingen hadden het er niet beter op gemaakt. Daarom was het ook goed nieuws dat Herlings, in tegenstelling tot in het weekend, twee keer vooraan kon starten aan de wedstrijd. In beide manches begon hij op de derde plek, om al snel onder druk te worden gezet door WK-leider Tim Gajser. Jorge Prado was, meer regel dan uitzondering, twee keer als allersnelste weg.