Hengst O’Bailey maakt grotere stappen dan kampioen Van der Vleuten voor mogelijk hield

Wie afgelopen week de terreinen van Green Valley Estate in Deurne bezocht, passeerde bij de ingang een eregalerij van de Nederlands springkampioenen sinds de millenniumwisseling. Maikel van der Vleuten verwierf zich in 2014 al een plekje in deze ‘Hall of Fame’. 2014 is ook het geboortejaar van O’Bailey vh Brouwershof. Op de rug van deze hengst snelde de 35-jarige Somerenaar tot zijn eigen verbazing naar zijn tweede nationale titel.

,,Eerlijk gezegd had ik dit resultaat nog niet verwacht. Ik weet wel dat ik in de toekomst nog heel veel plezier kan hebben van dit paard. Dit was een hele mooie ervaring voor hem die goed heeft uitgepakt”, blikte de kersverse kampioen terug na de traditionele ‘doop’ van de winnaar in de sloot. Hij hield er een zeiknatte rijbroek aan over. Gelukkig voor hem had hij zijn laarzen nog aan.

Podiumfeestje

Van der Vleuten verwees Kim Emmen uit Dinteloord, de verrassing van het toernooi, terug naar de tweede plaats. Harrie Smolders (Lage Mierde) moest genoegen nemen met het brons. Slotruiter Jur Vrieling (52) zou het Brabantse podiumfeestje in Deurne nog kunnen verstieren. De Groninger is een ervaren rot en ook zijn paard Flumicino van de Kalevallei heeft voor hetere vuren gestaan op het internationale toneel. Bij een foutloos rondje binnen de tijdslimiet zou Vrieling voor de derde keer in zijn loopbaan Nederlands kampioen zijn.

Van der Vleuten zag zijn enig overgebleven concurrent al op hindernis 2 in de fout gaan en juichte van binnen. ,,Dat zag ik niet aankomen. Vrieling en Fluicino vormen een standvastige combinatie. Niet dat we het elkaar niet gunnen, maar uiteindelijk wil je zelf graag winnen. Ik ben heel blij dat het mijn dag was.” En dus die van Oranje-teamgenoot Vrieling die door een tweede fout ook nog (import-)Brabander Leopold van Asten (Duizel) op de vierde plaats voor moest laten gaan.

Goed doorgetraind

Zo is het outdoorseizoen goed begonnen voor Van der Vleuten. De afgelopen weekeinden kwam hij met zijn toppaarden Beauville Z en Dywis HH sterk voor de dag in Miami en Mexico. In het wereldbekercircuit was het hem in de winter minder goed vergaan, waardoor hij geen startbewijs verdiende voor de finale in Omaha. ,,Ik ben wel twaalf dagen van huis geweest. Gelukkig kan ik vertrouwen op de mensen thuis. Mijn vader en het stalpersoneel hebben O’Bailey en Luigi D’Eclipse goed doorgetraind voor het NK.”

Quote Een opsteker, want het geeft mij het gevoel dat ik mijn toppaarden een beetje uit de wind kan houden als dat nodig is Maikel van der Vleuten (35)

Met Luigi stond Van der Vleuten na twee dagen zelfs hoger geklasseerd, maar de bruine hengst tikte er gisteren in de eerste manche iets te veel balken af. ,,Dat was het enige rondje dit kampioenschap dat ik geen fijn begin had. Daar had ik de hele last van. Normaal is hij heel erg safe.” Voor de afsluitende manche trok Van der Vleuten Luigi terug om zich volledig te richten op de kampioenskansen met O’Bailey. Een NK is natuurlijk nog iets anders dan een internationale vijfsterren-concours. ,,Dit kampioenschap gaat wel over verschillende onderdelen. Vier rondes vergt meer energie van een paard dan een eendaagse wedstrijd. Hij bewijst hier een compleet paard te zijn. Een opsteker, want het geeft mij het gevoel dat ik mijn toppaarden een beetje uit de wind kan houden als dat nodig is.”

Champagne

Een verbouwereerde Kim Emmen genoot zichtbaar van de huldiging tussen twee internationale cracks in. De 28-jarige amazone, afkomstig uit Raamsdonk, was duidelijk minder bedreven in het spuiten met champagne. Met twee paarden was ze in Deurne lange tijd in de race voor een hoge klassering. Inflame-Go verloor op de slotdag door twee springfouten in de eerste manche veel terrein. Island VG liet alle balken op hun plek. Het ene strafpunt voor tijdsoverschrijding in de eerste manche leek verwaarloosbaar, maar kostte Emmen uiteindelijk zelfs het goud. Zo klein was het verschil met kampioen Van der Vleuten.

De zilveren plak was ook boven verwachting, gaf ze ruiterlijk toe. ,,Oké, ik heb wel naar dit kampioenschap toegewerkt, maar ging niet van start met de verwachting hier op het podium te staan. Zeker niet met deze jonge paarden. De eerste dag ging goed, de tweede dag ging goed. Ik bleef er nuchter onder. Vandaag was ik gefocust om het af te maken. Ja, dit is wel een hoogtepuntje in mijn carrière tot nu toe”, zei de amazone die na een uitstapje naar België terug is gekeerd bij de Margaretha Hoeve in Dinteloord. Ze is ook in de buurt van de paardenstal gaan wonen.

Bondscoach Jos Lansink toonde zich in zijn nopjes met de opmars van een aantal nieuwe combinaties en van ‘gerenommeerde ruiters’ als Van der Vleuten en Smolders met nieuwe paarden. Een uitnodiging voor een landenwedstrijd heeft Emmen nog niet ontvangen van Lansink. Wat niet is, kan nog komen. Emmen, met een stralende lach: ,,Ik wacht rustig af.”

Volledig scherm Kim Emmen, hier in actie op Island VG, was de revelatie van het NK springen in Deurne. © Kees Martens/DCI Media