Heerle komt veel tekort tegen krachtpatsers Witte Ster

MANNEN

TWEEDE DIVISIE B

Witte Ster - Heerle 35-23.

Heerle verloor in Waspik tegen Witte Ster ook de negende wedstrijd van het seizoen. De formatie van Jan Weerden blijft puntloos op de laatste plaats staan en lijkt niet meer aan degradatie uit de tweede divisie te kunnen ontsnappen. Voor Witte Ster betekende de 35-23 de grootste overwinning van het seizoen. Trainer/coach Roy Meijs: ,,Na het kampioenschap van vorig jaar gingen wij voor een top-vijf klassering in de tweede divisie. Het ziet ernaar uit dat dit haalbaar is.''



HOOFDKLASSE B

Dongen - Wittenhorst 33-31.

De thuisploeg speelde drie kwartier prima handbal en kwam totaal niet in de problemen. ,,Toch kwam Wittenhorst nog akelig dichtbij. Gelukkig konden we de zege alsnog veilig over de streep brengen", aldus Dongen-captain Freek Haagh.

Blerick - West-Brabantse Combinatie 16-13.

,,Een uitslag van een dameswedstrijd", was het commentaar van Mohsen Daghrir (WBC). ,,Mijn team was meer bezig met de harsloze bal dan met de tegenstander."

VROUWEN

TWEEDE DIVISIE B

Dongen - Hellas 22-16.

,,Voor rust domineerden wij totaal", aldus Geert van Meersbergen. ,,Daardoor konden we ook iedereen laten spelen. Dat is goed voor de ontwikkeling van de ploeg. Na rust verzuimden we het om rustig te blijven en scoren we tien goals te weinig.."

United Breda - BFC 21-30.

Er heerst een gevoel van teleurstelling bij United-trainer Maurice van Zielst. ,,Na rust werd het verschil groter en met name in de dekking waren we niet scherp genoeg. Dit was zonde.''

HOOFDKLASSE D

Hellas - HMC 31-19.

RHV - PSV 27-18.

,,Het was een zeer verdienstelijke overwinning'', aldus RHV-trainer Marco Dirkse. ,,Met de debuterende vijftienjarige Pleun en de uitblinkende zestienjarige keeper Anne Marie Bal werd PSV eenvoudig opzij gezet.''

Foreholte 2 - Heerle 35-24.

,,We speelden een goede tweede helft en gebruikte de ruimte goed maar hadden echt niet de illusie hier te kunnen winnen", aldus een redelijk tevreden Vallie Kolditz van Heerle die nog steeds in een opbouwfase zit met haar team.