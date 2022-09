Hecht Push weet wat het in promotieklasse aan elkaar heeft

Hij heeft er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen, vice-captain Bart Versluis (22). ,,We weten dat het kan.” Een hogere klasse betekent wel dat er wekelijks meer tegenstand zal zijn en dat er waarschijnlijk ook wel eens verlies zal volgen. ,,Ons doel is handhaven, als het kan ook nog ergens bovenin. Er zijn zes nieuwe teams in de promotieklasse en dat was ook het maximaal mogelijke aantal. In de voorbereiding hebben we wel verloren, maar we zijn door gegaan. Ook bij verlies pakken we het spel goed op. Onze coach heeft ook al gewaarschuwd dat het kan, maar ook nu willen we nog steeds elke week beter worden. Op Lars (Kloosterman, vorig jaar geopereerd, red.) na is iedereen fit. Daar trainen we ook op, dat we vooral fit blijven.”

De ploeg ziet er wel iets anders uit dan vorig seizoen. ,,Casper Fijneman is naar Leonidas en Bart Mabelis vertrekt binnenkort naar Athene. Noud Borsten keert terug vanuit Were Di, die heeft een goede corner en speelde al in de promotieklasse. We weten wat we aan elkaar hebben en we hebben er veel zin in.”

Graadmeter

Acht seizoenen geleden speelde Push een jaar in de hoofdklasse. Van die tijd is niemand meer over. Het zal volgens de reserve-aanvoerder de huidige selectie niet achtervolgen. ,,Dat is nu niet aan de orde, iedereen is goed met elkaar. Het maakt niet uit wat men gespeeld heeft. We zijn een team en iedereen krijgt een kans. HC Tilburg wordt een graadmeter. Eind vorig seizoen, toen zij nog play-outs moesten spelen, hebben wij er tegen geoefend. Er zijn daar nu wel spelers weg, maar het is afwachten of zij gaan meedoen. Ik denk dat het bovenin zal gaan tussen SCHC en Hurley. Cartouche heeft veel nieuwe spelers, dat wordt ook afwachten.”

Versluis begon met Push op tijd met de voorbereiding, al in het begin van augustus. ,,We zijn begonnen op fitheid. Daarna zijn we steeds naar zwaardere prikkels gegaan. De voorbereiding verliep positief. We hebben veel tegen Belgische teams gespeeld en zijn op een teamtrip geweest naar Düsseldorf, ook daar hebben we geoefend. We hebben er heel veel zin in en het gaat goed komen.”

Zondag tegen Cartouche wordt al een beetje duidelijk hoe Bredase ploeg ervoor staat.