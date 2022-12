Harun en Hessel zijn trainers en boezemvrienden van MMA-kampioen Reinier de Ridder: ‘Lol maken en bovenal ook winnen’

Hoe een basketbal­club uit Den Bosch, die zes jaar geleden bijna dood was, op weg is om Europa te veroveren

Terwijl de rest van de wereld in de ban is van het WK voetbal in Qatar, probeert een groepje basketballers uit Den Bosch woensdagavond in Estland om een ronde verder te komen in de Europe Cup. Waar komt het nieuwe succes vandaan bij de roemruchte club die in 2016 maar ternauwernood ontsnapte aan een faillissement? Een verklaring aan de hand van drie belangrijke succesfactoren.

22 november