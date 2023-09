Harrie Smolders ervaart hoe dicht succes en verlies bij elkaar liggen met springteam: ‘Niet negatief doen na dit EK’

Vorig tweede van de wereld, dit keer zevende van Europa in de landenwedstrijd. Het klinkt als een vrije val van de Nederlandse springruiters, een jaar voor de Olympische Spelen van Parijs, maar van een crisis is zeker geen sprake.

Vanaf de zijkant volgde Harrie Smolders gistermiddag de ontknoping van het EK op het Hippodrome van San Siro in Milaan. In de schaduw van de voetbaltempel van Internationale en AC Milan voorzag hij de laatst overgebleven landgenoot, Willem Greve (tiende in de eindstand) waar nodig van tips.

Als je alles terugkijkt, had een medaille er makkelijk in gezeten Harrie Smolders (43)

De rol van de door de wol geverfde Brabander was vrijdag al uitgespeeld, na de landenwedstrijd. In het individuele klassement vond hij zich pas terug op plaats 56 met 15,59 strafpunten. ,,We staan hier met een dubbel gevoel. Het liep voor geen meter en toch zaten we maar één fout af van een medaille. Als je alles terugkijkt, had een medaille er makkelijk in gezeten. Dan praat iedereen anders.”

Verkeerde kant

Smolders ziet het betrekkelijke in van het succes van het WK in Herning én de EK-teleurstelling van Milaan. ,,Vorig jaar viel het wel de goede kant op, lagen de plaatsen twee en zeven ook binnen één fout. Alleen staan we nu aan de verkeerde kant van de medaille. Letterlijk. Dat is ook de sport. Je moet nu niet negatief doen dat het allemaal super slecht is. Op het moment dat je succes hebt, is het allemaal niet zo moeilijk. Bij tegenslag moet je je daar niet helemaal in mee laten slepen.”

TeamNL verdiende een jaar geleden al een olympisch teamticket. Daardoor was de druk voor het EK al van de ketel. Niet voor niets zei bondscoach Jos Lansink dat hij vier topruiters (naast Smolders en Greve ook Maikel van der Vleuten en Jur Vrieling) had geselecteerd, maar niet vier toppaarden. Zo maakte Uricas vd Kattevennen van Smolders zijn debuut op een internationaal kampioenschap. ,,Maar hij had al twee vijfsterren grands prix gewonnen onder vergelijkbare omstandigheden. Daarom waren er toch bepaalde verwachtingen.”

Daar voldeed de combinatie niet aan. ,,De eerste dagen was de vorm er niet die we van hem gewend zijn. Het is met paarden lastig te zeggen waardoor het komt, want je kunt het ze niet vragen. Is er misschien iets gebeurd op transport of op stal?”

Doorbijten

Smolders en Uricas sloten de landenwedstrijd af met een foutloos rondje en dat gaf de burger (en de ruiter) moed. ,,Zo herkende ik hem weer. Hij heeft laten zien dat hij kan incasseren en kan doorbijten. Dat zijn karaktereigenschappen die helpen in de topsport. Ik sta nog steeds achter de keuze om hem mee te nemen naar Milaan. Normaal doet hij het heel goed op gras, daar is misschien toch minder de specialiteit van Monaco. Uricas heeft de laatste ronde laten zien dat hij hier in de toekomst wel thuishoort.”

Volledig scherm De Zwitser Steve Guerdat pakte met Dynamic de Belheme in Milaan de Europese springtitel. Beste Nederlander was Willem Greve op de tiende plaats. © AP

Smolders bleef tot het laatst in Italië. ,,Om te supporteren. Ik heb een paar keer gezien dat iedereen weg was en daardoor misschien kansen verspeeld zijn. Ik kan weinig doen, maar een paar ogen extra die naar details kijken is nooit weg.”

Goede bijdrage

Maikel van der Vleuten wachtte de ontknoping van het individuele kampioenschap niet af. Ook voor de man uit Someren en zijn paard O’Bailey vh Brouwershof zat het toernooi er na vrijdag op: 29ste, vijf plaatsen te laag om te overleven. Vooraf schatte hij zijn individuele kansen met de onervaren hengst niet hoog in. Een kampioenschap met drie en mogelijk zelfs vier wedstrijddagen binnen een week is heel iets anders dan een landenwedstrijd over twee dagen of alleen een grand prix op zondag. ,,Als combinatie missen we nog een klein beetje ervaring. Hoofdzaak is om een goede bijdrage te leveren aan het team”, sprak Van der Vleuten.

De derde Brabander in Milaan, reserve Kim Emmen (28) uit Raamsdonk, startte alleen individueel met Inflame Go en sloot het EK voortijdig af als 59ste. ,,Inflame heb ik pas sinds februari onder het zadel. We hebben de afgelopen maanden veel bereikt”, zei Emmen op de website van de KNHS. ,,Als ik kijk hoe hij hier gesprongen heeft, oké met een paar kleine fouten die voorkomen hadden kunnen worden, dan is dat niet slecht voor een eerste kampioenschap.”

