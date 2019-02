Harrie Lavreysen aast op wereldtitel teamsprint: ‘Als we doen wat we kunnen, halen we die trui weer binnen’

Harrie Lavreysen (21) noemt het ‘leven in de feiten’. Iedere dag is de baansprinter uit Luyksgestel minutieus bezig met het optimaliseren van zijn snelheid. ,,Op de testdag twee weken geleden reed ik mijn drie ronden met een onderlinge marge van vijfhonderdste van een seconde”, schetst hij het resultaat van een jarenlange wetenschappelijk benadering van de teamsprint. ,,Ik heb in principe geen uitschieters meer en tot dusverre is het me steeds gelukt om in topvorm te zijn op de grote toernooien.”

En dus durft de Brabander hardop te zeggen dat hij met de Nederlandse ploeg vandaag de wereldtitel teamsprint gaat prolongeren. ,,Als we doen wat we kunnen, halen we die trui weer binnen.”

Maar er is ook die andere Harrie Lavreysen. De man die blij is dat hij ook af en toe op een mix van gevoel, tactiek en snelheid kan sprinten tegen een directe concurrent. ,,Dat spel ligt me in principe beter dan die wetenschappelijke teamsprint. Het fijne van de teamsprint is wel dat je alles in ‘de feiten’ kunt uitwerken. Je doet met zijn drieën wat je moet doen zonder dat het uitmaakt wie er aan de andere kant staat. Daar ben ik goed in, maar het spel van de sprinter is leuker. Het brengt meer spanning met zich mee.”

Één voordeel heeft Lavreysen als het gaat om de teamsprint (met drie dus) en de individuele sprint. Hij hoeft niet te kiezen. De teamsprint is immers het onderdeel waar voor de sprinters alles om draait. Één man (de starter) trekt de boel een ronde van 250 meter lang op gang, de nummer twee voert het tempo in de tweede ronde nog verder op en uiteindelijk maakt de nummer drie het af in de slotronde. Met een tijd van 42.7 seconden werd het Nederlandse drietal vorig jaar wereldkampioen. Dit seizoen is nog geen land sneller geweest dan het trio van Oranje.

Nederland heeft vijf sterke mannen voor de teamsprint: naast Lavreysen zijn dat Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg, Matthijs Büchli en Nils van ‘t Hoenderdaal. De eerste vier plaatsten zich voor de WK. Volgend jaar op de Olympische Spelen in Tokio mogen er maar drie mee. Vanuit dat trio wordt ook de individuele sprint (twee stuks) en keirin (twee stuks) gevoed. ,,Alles draait dus ook daadwerkelijk om de teamsprint”, verduidelijkt Lavreysen. ,,Bijna elke training is ook gericht op de teamsprint.”

Gevarenzone

Een eerste testdag, twee weken geleden, maakte duidelijk wat de mannen te wachten staat. ,,Goede vrienden worden je concurrenten.” Op dit moment verkeert Lavreysen nog niet in de gevarenzone. ,,Ik zit nu als enige op de nummer twee-positie. Tijdens de testdag waren er wel twee starters en drie afmakers. De vraag is echter wat straks een afvaller gaat doen. Gaat die mij dan aanvallen op positie twee of niet?”

Eén ding weet hij al wel. ,,Zo’n testdag is niet leuk. Je ligt bij elkaar op de kamer in het hotel en een paar uur later ben je bezig elkaar eraf te rijden. Dat is geen fijn idee.” Zijn huisgenoot Nils van ‘t Hoenderdaal (vorig jaar ook wereldkampioen) viel dit keer af. ,,Nils is een goede vriend van me, maar sportief gezien rijd je uiteraard het liefst met de snelste man”, schetst hij de duivelse dilemma’s die op de sprintploeg afkomen. ,,De groep is te groot voor die drie plekken op de Spelen. Het gaat een heftige strijd worden. Die is nu trouwens nog niet aan de gang, maar we praten er wel elke dag over”, zegt Lavreysen over het moment dat vrienden elkaars vijanden gaan worden. Hoe de sfeer van die gesprekken nu is? ,,Een beetje vissen bij elkaar wat we willen. Voor welke positie iemand uiteindelijk wil gaan dus. Ik hoop op de tweede positie te blijven zitten. Die plek is ideaal voor mij.”

In de buurt

Nieuw-Zeeland is vandaag op papier de grootste concurrent van Nederland. ,,Ze zijn dit seizoen één keer in de buurt geweest van onze tijd. Wij moeten onder hun tijd kunnen blijven.”