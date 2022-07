Hans Weijs jr op weg naar de zege in GTC Rally: ‘Even gas gegeven’

gtc rallyMet nog vier klassementsproeven te rijden, lijkt Hans Weijs jr. op weg naar de zege in de GTC Rally. In de tweede ronde van vier snelheidsritten bouwde hij in zijn Ford Fiesta de op voorsprong op de naaste belagers Bob de Jong (Hyundai i20) en Jasper van den Heuvel (VW Polo) uit naar achttien seconden. ,,Op de laatste proef heb ik even echt gas gegeven. Nu is het tijd om de voorsprong vast te houden.”

Naast belager en ‘thuisrijder’ Bob de Jong kon Weijs jr in de tweede boucle aardig bijbenen, maar in de achtste KP reed de leider acht seconden bij hem vandaan. ,,Dat is geen schande. Hans is niet voor niets WK-rally's gereden.” Het feit dat hij op de proef even werd opgehouden door Kevin van Deijne (Hyundai i20), speelde volgens De Jong geen rol in de opgelopen achterstand. ,,Kevin ging keurig opzij.”

Essenaar De Jong moet in de laatste vier proeven overigens nog wel aan de bak. ,,Wat wil je. Achter me zitten ze me op de bumper.” Jasper van den Heuvel staat derde in dezelfde tijd als De Jong. Het gat met nummer vier Jim van den Heuvel is wel groot: 54 seconden.

De strijd om de vijfde plaats is een West-Brabants duel. Nick den Braber uit Oudenbosch is in zijn Hyundai i20 opgeklommen naar de vijfde plaats. Achter hem staat een balende Roald Leemans uit Raamsdonksveer. Op klassementsproef 7 werd hij getroffen door een klapband. Dat kostte hem andehalve minuut. De achterstand op Den Braber bedraagt een halve minuut.

Volledig scherm Bob de Jong uit Essen en navigator Erik de Wild reden de snelste tijd op klassementsproef 2. © Marije van der Vliet

De GTC Rally ging zaterdagmiddag onder grote publieke belangstelling van start in Achtmaal. Vanaf de eerste klassementsproef ging het gas er direct vol op. Na de eerste serie van vier snelheidsritten leidde Hans Weijs jr in zijn Ford Fiesta met enkele seconden voorsprong op Jasper van den Heuvel (VW Polo), Bob de Jong en Jim van den Heuvel (VW Polo).

De vier zijn het hele seizoen al in een fel gevecht gewikkeld om de nationale titel. Voor kampioenschapsleider Gert-Jan Kobus zit de wedstrijd er al op. Hij crashte zijn Skoda Fabia op KP 2 tussen Rucphen en De Klappenberg.

Volledig scherm Bob de Jong daalt in zijn Hyundai i20 het startpodium af. © Marije van der Vliet

De GTC Rally bestaat uit twaalf zogenaamde klassementsproeven. Ze worden afgewerkt in drie ronden van steeds dezelfde vier snelheidsritten. De nummer één wordt rond middernacht terugverwacht in de Achtmaalse rallyarena. Op dat terrein is het al een drukte van belang. De fans kunnen er de serviceteams aan het werk zien en één van de vier klassementsproeven passeert de arena.