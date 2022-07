Hans Weijs jr knalt naar de zege in GTC Rally: ‘We gingen er vol op’

gtc rallyHans Weijs jr. en zijn navigator Bjorn Degandt reden zaterdagavond in hun Ford Fiesta onbedreigd naar de zege in de GTC Rally. ,,Alleen op de laatste proef was het toch nog even schrikken", liet Weijs na afloop weten. De verstralers op de motorkap klapten plots om. ,,Keek ik recht in die lampen.” De voorsprong op nummer twee Bob de Jong was echter groot genoeg om zonder zorgen naar het finishpodium te rijden.

In de eerste serie van vier klassementsproeven bouwde Weijs al een kleine voorsprong op op de rest. ,,In de tweede zijn we er vol op gegaan om met een goede voorsprong het donker in te gaan.” In de derde en laatste boucle schrok hij niet alleen van de omgeklapte verstralers. ,,Ik dacht dat ik ook even lek had gereden. Gelukkig bleek dat niet het geval te zijn.”

De strijd om de tweede plaats was ook nog even spannend. De Jong bleef in zijn Hyundai i20 concurrent Jasper van den Heuvel (VW Polo) met iets minder dan een seconde voor. ,,Zo'n laatste boucle van vier proeven is het lastig om het goede ritme vast te houden", liet de man uit Essen weten. Hij wilde in het donker geen grote risico's meer nemen. ,,En je moet ook oppassen dat je niet te gek gaat doen.”

Volledig scherm Winnaar Hans Weijs jr. © Ad Pertijs

De Jong neemt door de tweede plaats in de strijd om de nationale titel vermoedelijk de eerste plaats over van Gert-Jan Kobus, die al vrij vroeg in de rally zijn Skoda Fabia crashte. De vierde plaats was voor de ongelukkige Jim van den Heuvel (VW Polo). De jongere broer van Jasper verloor halverwege de rally veel tijd door een lekke band.

De strijd om de vijfde plaats leverde in het donker een bloedstollende West-Brabants duel op. Na de tweede ronde van vier klassementsproeven ging Nick den Braber uit Oudenbosch in zijn Hyundai i20 met een halve minuut voorsprong op pechvogel Roald Leemans uit Raamsdonksveer de befaamde Nacht van Achtmaal in. Leemans had in de tweede ronde anderhalve minuut verloren door een klapband op proef De Hel. Leemans gaf zijn Skoda Fabia in het donker nog één keer de sporen. Met nog één proef te rijden had hij de achterstand teruggebracht tot 8 tellen. ,,Dat was voor mij het teken om er nog één keer alles uit gooien", zei Den Braber. Uiteindelijk hield de Oudenbosschenaar iets meer dan een seconde voorsprong over om de vijfde plaats vast te houden. ,,Dat is natuurlijk zuur", zo reageerde Leemans.

Volledig scherm Bob de Jong uit Essen en navigator Erik de Wild reden de snelste tijd op klassementsproef 2. © Marije van der Vliet

De GTC Rally ging zaterdagmiddag onder grote publieke belangstelling van start in Achtmaal. Vanaf de eerste klassementsproef ging het gas er direct vol op. Na de eerste serie van vier snelheidsritten leidde Hans Weijs jr in zijn Ford Fiesta met enkele seconden voorsprong op Jasper van den Heuvel (VW Polo), Bob de Jong en Jim van den Heuvel (VW Polo).

De vier zijn het hele seizoen al in een fel gevecht gewikkeld om de nationale titel. Voor kampioenschapsleider Gert-Jan Kobus zit de wedstrijd er al op. Hij crashte zijn Skoda Fabia op KP 2 tussen Rucphen en De Klappenberg.

Volledig scherm Bob de Jong daalt in zijn Hyundai i20 het startpodium af. © Marije van der Vliet

De GTC Rally bestaat uit twaalf zogenaamde klassementsproeven. Ze worden afgewerkt in drie ronden van steeds dezelfde vier snelheidsritten. De nummer één wordt rond middernacht terugverwacht in de Achtmaalse rallyarena. Op dat terrein is het al een drukte van belang. De fans kunnen er de serviceteams aan het werk zien en één van de vier klassementsproeven passeert de arena.