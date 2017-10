Hans Timmermans: geen prof, maar wel ploegleider

Zijn ploeg was op papier absoluut niet de sterkste. Natuurlijk, Ellen van Dijk, Lucinda Brand, Leah Kirchmann, Floortje Mackaij, Coryn Rivera en Sabrina Stultiens kunnen absoluut een stukje fietsen. Maar het sterrenensemble van Boels-Dolmans is ieder jaar opnieuw de grote favoriet op het WK ploegentijdrijden voor vrouwen. Dat Team Sunweb afgelopen maand in Bergen toch de wereldtitel greep, zorgde bij ploegleider Hans Timmermans dan ook voor een enorm gevoel van trots: ,,Als ploegleider is wereldkampioen ploegentijdrijden worden het hoogst haalbare."

Timmermans, geboren in Dongen en wonend in Hilvarenbeek, bereikte die piek al op 33-jarige leeftijd. Het wielerdier kende een voor een ploegleider minder klassieke carrière opbouw (hij was zelf immers nooit profrenner), maar zit inmiddels al vier jaar achter het stuur bij de vrouwen van Sunweb. ,,Je hoeft niet langer zelf op het hoogste niveau gefietst te hebben om ploegleider te worden", vertelt Timmermans. ,,Een verleden als profrenner is geen garantie dat je ook een goede ploegleider wordt. Ik kijk er zo naar: 'renners als ik, die in de finale net te kort kwamen, moesten eerder hun hersenen gaan gebruiken tijdens de wedstrijd'. Ik wist vaak wel wanneer de slag viel, maar kon zelf niet meer mee. Dan zei ik tegen mijn ploeggenoten dat ze mee moesten springen."

Leerschool

Het besef dat hij zelf het profpeloton niet zou bereiken, zorgde ervoor dat Timmermans in 2008 (hij was toen 23) stopte met fietsen. ,,Arthur van Dongen (inmiddels ploegleider bij de mannen van Sunweb, red.) vroeg me toen of ik iets in de begeleiding wilde doen. Ik ben in 2009 begonnen als ploegleider bij de junioren van De Jonge Renner." Hij bouwde drie jaar op rij een van de sterkste ploegen van de juniorencategorie. Renners haalde hij uit het hele land. Zo kon het zijn dat in 2010 Jeroen Meijers, Taco van der Hoorn, (nu beiden Roompot), Martijn Tusveld (volgend jaar Sunweb) en Daan Olivier (nu LottoNL-Jumbo) allemaal in Oosterhout belandden. ,,Die jaren waren een zeer waardevolle leerschool", zegt hij nu. ,,Je mag daar fouten maken, zonder dat daar je direct op afgerekend wordt."

Vanaf 2012 ging hij bij de KNWU aan de slag, als coördinator van de nieuwelingen. ,,Dat was eigenlijk een heel leuke functie. Je kon echt iets opbouwen. Maar in 2013 vroegen ze bij Sunweb, toen nog Giant-Shimano, of ik wat koersen voor ze kon doen als ploegleider." Vanaf toen ging het snel. ,,Aan het eind van het jaar werd ik betrokken bij de samenstelling van de ploeg voor volgend jaar. Momenteel ben ik de ploegleider bij de vrouwen."

Discussie

Timmermans en Team Sunweb zijn een match, beide werken graag met een gestructureerde en ruim op voorhand uitgezette werkwijze: ,,De manier van werken is mij op het lijf geschreven. Met nieuwe rensters als Ellen van Dijk en Lucinda Brand levert dat nog weleens discussie op, maar daarna zien ze wat het oplevert.Hij stelt de selecties samen, bepaalt het wedstrijdprogramma en maakt de tactiek tijdens de ritten. ,,Vooral van dat laatste krijg ik veel energie. We wonnen met Coryn Rivera de Ronde van Vlaanderen, terwijl ze echt niet de sterkste in de koers was. We wonnen omdat we als een team reden. Dat geeft veel voldoening."