Hans Dekkers (40) is het sprinten nog niet verleerd en wint de Ronde van Ossendrecht

Tien jaar nadat hij zijn professionele carrière afsloot bij het Belgische Landbouwkrediet, is Hans Dekkers nog altijd en bevlogen wielrenner. Dat hij de koers ook nog altijd kan afmaken in de sprint, bewees de voormalige Eindhovenaar in de Ronde van Ossendrecht.

Eigenlijk is Dekkers nooit gestopt wielrenner te zijn nadat hij tussen 2006 en 2011 prof was bij onder meer Agritubel, Garmin en Landbouwkrediet. ,,Ik vind het spelletje inderdaad nog altijd even leuk. Anders koerste ik nu niet meer”, zei de al jaren in IJzendijke wonende Brabander nadat hij de Zeeuw Rico van Damme had geklopt in een pakkende eindspurt.

,,En ik ben er ook nog altijd blij mee wanneer ik win”, voegde hij daar voor alle duidelijkheid aan toe. Dekkers is inmiddels 40. ,,Ook dat is te merken”, moet hij toegeven. ,,De mannen tegen wie ik nu rijd, hebben een beter herstelvermogen omdat ze een stuk jonger zijn.”

Vier goede mannen mee

Met zes van die ‘jonkies’ kwam hij zaterdagavond voorop op het golvende rondje in het buitengebied van Ossendrecht. Half koers was Dekkers met Arno Kleinjan en Cris Zwanenburg de initiatiefnemer van de beslissende vlucht. Toen hun voorsprong richting de halve minuut ging, waren Rico van Damme, Remco Schouten, Jarno Gmelich Meijling en Yanne Dorenbos er als de kippen bij om de oversteek te maken. ,,Daarmee kregen we vier goede mannen mee en weet dat het peloton het lastig gaat krijgen om nog iets terug te doen”, aldus Dekkers.

Dat bleek ook. Het harde openingsuur had zijn tol geëist. Alleen Tim Bierkens en Carlo van den Berg zagen kans om nog enigszins te reageren, maar bleven ook hangen op een halve minuut.

In de slotfase regende het nog wel aanvallen in de kopgroep, maar er was geen wegkomen aan. ,,Omdat we alle zeven aan elkaar gewaagd waren. De besten reden niet voor niets voorop. Eigenlijk miste ik alleen Jasper de Laat in de kopgroep”, zag Dekkers.

De wedstrijd draaide dus onvermijdelijk uit op een eindsprint. Spekkie naar het bekkie voor de man die bij de profs massaspurts won? ,,Nou, ik vertrouwde er niet zo zeker op”, moet Dekkers toegeven. ,,De sprint zal er bij mij altijd in blijven zitten, maar ik word wel ouder. Rico van Damme ging aan, en ik wist niet zeker of nog over hem heen kon komen. Rico is momenteel heel sterk. Hij wint niet voor niks koersen in België. Gelukkig had ik vandaag wel de benen om hem te kloppen.”

Dus toch ‘eens een sprinter, altijd een sprinter’? ,,Als er de conditie voor heb wel ja. Die begint de laatste weken weer een beetje te komen. Ik heb veel last gehad van de vaccinaties. Dat ik Rico kon verslaan, bewijst dat de trainingen van de afgelopen tijd goed zijn geweest.”

De derde plaats ging in Ossendrecht naar Arno Kleinman. Van Damme is de nieuwe leider in het klassement van de Woensdrechtse Wielerzomer. Vorige week werd de Zeeuw ook al tweede in Woensdrecht.

Met zege deed Dekkers ook goede zaken in het algemeen klassement. Er tellen nog drie koersen mee voor de eindzege: Putte, Hoogerheide en Huijbergen. ,,Als het goed is rijd ik ze alle drie nog”, zei Dekkers. ,,Ik heb immers geen verplichtingen aan mijn ploeg. Ik ben mijn eigen baas.”

Uitslag Ronde van Ossendrecht: 1. Hans Dekkers (IJzendijke), 2. Rico van Damme (Yerseke), 3. Arno Kleinjan (Amsterdam), 4. Yanne Dorenbos (Castricum), 5. Remce Schouten (Gouda), 6. Jarno Gmelich Meijling (Almere), 7. Cris Zwanenburg (Alphen a/d Rijn), 8. Carlo van den Berg (Maasland) op 45 sec, 9. Tim Bierkens (Stampersgat), 10. Björn Bakker (Wijnjewoude) op 1 ronden, 12. Raymond Kreder (Oudenbosch), 15. Harm Celi (Oosterhout), 22. Jesse Huijbregts (Roosendaal), 30. Floris-Jan van den Berge (Roosendaal).