Handballers van Tachos raken Bredase trainer Fred Michielsen kwijt

1962 - 2021 Tafelten­nis-icoon Marlies Somers leidde Hotak'68 naar de landstitel

25 februari In de jaren tachtig van de vorige eeuw begon Hotak’68 aan een sportieve opmars richting de eredivisie van het vrouwentafeltennis. De Hoogerheidense troepen werden aangevoerd door local hero Marlies Somers-Van Happen. Het landskampioenschap werd binnengehaald in 1987 en in dat seizoen veroverde Somers met Emily Noor ook de nationale titel in het vrouwendubbel.