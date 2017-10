Handballers HMC vergeet te winnen tegen Twist

Push behaalt gelijkspel in derby bij Tilburg

21:12 De vrouwen van hockeyclub Push hebben in de derby in en tegen Tilburg met 1-1 gelijk gespeeld. Daarmee blijft de ploeg vierde in de overgangsklasse B. De mannen van Push verloren bij het sterke Qui Vive en delen daarmee niet langer de koppositie.