Handbalderby prooi voor Internos, Dongen klopt Bevo

MANNEN

TWEEDE DIVISIE B:

G.H.V. - Heerle 36-27.

Op bezoek bij de nummer twee viel Perry Boos al na een paar minuten geblesseerd uit. Toch lukte het Heerle om tot een kwartier voor tijd goed bij te blijven maar daarna was het over en uit. 'Nog drie finales en dan weten we waar we staan' aldus Jan Weerden.

Witte Ster'75 - Oliveo 36-26.

HOOFDKLASSE B:

Dongen - Bevo 34-28.

Dongen-coach Rembrandt Lautenslager: ,,Er ontstond een gelijk opgaande strijd. Na rust bleven we het spel direct spelen." Onder leiding van een uitblinkende Prejau Slager, die twaalf keer scoorde, werd de eindzege bereikt.

Zwart Wit - West-Brabantse Combinatie 22-19.

In Oirsbeek speelde WBC best een leuke wedstrijd. ,,In de spannende slotfase na 18-18 was alles nog mogelijk maar de punten bleven daar," luidde de samenvatting van Mohsen Daghrir.

VROUWEN

TWEEDE DIVISIE B:

Dongen - Nieuwegein 30-15.

United Breda - VOC 26-31.

,,Er zat beleving in en goed samenspel'', aldus trainer Maurice van Zielst. ,,We hebben de wedstrijd met en voor elkaar gespeeld. Dit biedt perspectief voor volgende week als we spelen tegen koploper BFC.'' BFC kan kampioen worden als het wint van United Breda.

HOOFDKLASSE D:

HMC - WHC 24-23.

WHC is een medeconcurrent van HMC in de degradatiestrijd. Na een slome eerste helft met 11-11 als ruststand pakte HMC het initiatief. Interim-trainer Arno van Zon: ,,We hadden meer snelheid waardoor we op voorsprong kwamen. Dit konden we vasthouden tot het einde van de wedstrijd. Op doelsaldo zijn we nu van de elfde naar de achtste plek geklommen."

RHV - Hellas 22-19.

,,De eerste helft speelden we geweldig,'' aldus RHV-trainer Marco Dirkse. ,,Niets stond een monsterzege in de weg. We kwamen echter zwaar onder ons niveau uit de kleedkamer."

Internos - Heerle 16-12.

De derby in de hoofdklasse tussen Internos en Heerle werd een prooi voor Internos. Meteen werd duidelijk wie de bovenliggende partij was. Internos nam een 3-0 voorsprong en Heerle kon in de achtervolging.

In de tweede helft startte Heerle met een tactische mandekking op Jamie Bleijenberg maar door weer een aantal niet zo handige tijdstraffen liep Internos uit naar een 12-7 voorsprong. Toen topscoorder van Internos Lichelle Nouws na drie tijdstraffen kon vertrekken leek Heerle weer in de buurt te komen, maar weer een tijdstraf en een pingel bracht 14-9 op het scorebord.