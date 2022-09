Halve finalist voor Oranje Onder 20 uit Stampersgat blikt terug: ‘Als het stadion tekeer gaat, geeft een geweldig gevoel’

Bijna heel Nederland slaapt, als in Stampersgat het licht van de televisie flikkert. Gespannen ogen kijken naar de televisie. Een mengeling van trots en zenuwen gaan door de woonkamer. Het is de nacht van 21 op 22 augustus. In Nederland, in Costa Rica is het avond. Daar, in het Estadio Alejandro Morera Soto, waar plaats is voor ruim 3000 toeschouwers, loopt Zera Hulswit in oranje shirt het veld op. De Stampersgatse maakt haar basisdebuut op het WK Onder 20 jaar, in de kwartfinale tegen Nigeria. Na drie sterke invalbeurten in de groepsfase, waarin Nederland twee keer won en één duel verloor, heeft ze nu een plek bij de eerste elf.

Quote Als je dan het hele stadion tekeer hoort gaan, krijg je een geweldig gevoel

Kruising

We spoelen ruim tien minuten door. Nigeria werkt een bal ongelukkig weg. Hulswit vangt hem aan de rand van het strafschopgebied op met haar borst. ,,Ik dacht alleen: vol uithalen.” En dat deed ze. De bal belandt magnifiek in de kruising: 1-0 voor Nederland. ,,Als je dan het hele stadion tekeer hoort gaan, krijg je een geweldig gevoel. Het geeft een adrenalinekick, je zelfvertrouwen groeit. De trainer had vooraf nog tegen me gezegd: ‘Dit is jouw stadion, jouw kans.’’’

Chaos

En die greep ze, later zorgde Hulswit ook nog voor de assist bij de 2-0. Nederland stoomt door naar de halve finale en de vleugelflitser van PSV verdwijnt niet meer uit de basis. ,,Na die wedstrijd merkte ik pas echt wat voor chaos zo’n WK eigenlijk is qua media. Ik moest veel interviews geven.” Een feestje in de bus volgde, waarna het vizier op Spanje ging. De halve finale, tegen de oppermachtige Furia Roja. Hulswit en haar ploeggenoten boden meer dan goede weerstand. Het was net niet genoeg voor een finaleplek: Nederland verloor met 2-1. ,,Dat deed echt pijn, we waren zo dichtbij.’’

Quote Het is heel fijn om ze weer te kunnen knuffelen

De knop moest snel om, want enkele dagen later wachtte de wedstrijd om het brons tegen het ook al zo sterke Brazilië. Oranje deed niet onder voor de Goddelijke Kanaries, maar verloor toch met 4-1. ,,De eerste helft ging gelijk op, bij rust stond het 1-1. In de tweede helft kregen we eerst een ongelukkige goal tegen, maar vervolgens maakte de scheidsrechter er een potje van. Ze gaf hen een dubieuze penalty, waarna het grote tijdrekken begon. En daar trad ze dan weer niet tegen op.’’

Tranendal

Het leidde tot een tranendal bij de speelsters. 48 uur later zit Hulswit alweer op de Stampersgatse bank. Bij te komen en vooral na een maand weer te genieten van het samenzijn met haar familie. ,,Ze hebben me elke wedstrijd gesteund, maar wel op afstand. Het is heel fijn om ze weer te kunnen knuffelen.’’ Een maand met een groep speelsters op pad tijdens het grootste voetbaltoernooi voor haar leeftijdscategorie ter wereld, op een ander continent: dat vraagt wat van een 19-jarige. ,,Het was hartstikke intens.’’ Ze voelt een mengeling van trots en teleurstelling. ,,We mogen trots zijn op deze historische prestatie, maar de halve finale blijft wel door je hoofd spoken.’’ Ze neemt hoe dan ook een mooie ervaring mee. ,,Alleen al die wedstrijd om de derde plek voor 18 duizend man. Die vergeet je nooit meer.’’