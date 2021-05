GTC Rally wacht met draaiende motor op groen licht

VELDritkalender De veldritten van Rucphen en Rosmalen luiden de noodklok: ‘We kunnen geen kant meer op’

9 mei De Cyclocross Rucphen laat in een brandbrief weten dat het overweegt haar veldrit deze winter te schrappen. In Rosmalen vreest de GP Brabant hetzelfde te moeten doen, nu twee grote Belgische organisatiebureaus de kalender zo goed als dichtgetimmerd hebben. ,,Het wordt kaatsen in Friesland.”