Grote veranderingen bij Bavoloop in Rijsbergen: ‘We gaan letterlijk een andere kant op’

Volop veranderingen bij de Bavoloop in Rijsbergen. De wedstrijd is niet meer op zaterdag maar op zondag. En er is een nieuw parcours en een ander deelnemersveld dan in voorgaande jaren.

Sinds 1988 is de derde zaterdag van juni de dag van de Bavoloop in Rijsbergen. Oorspronkelijk samen met een wielerronde en de toevoeging ‘Sint’. Heel veel jaren liepen de absolute toplopers door het centrum van Rijsbergen. Samen met de Singelloop en de Haagse Beemdenloop behoorde het evenement tot de top-drie stratenlopen in de regio. Niet door de kwantiteit, het deelnamerecord staat op 800 deelnemers, maar zeker door de kwaliteit. Het was ook de race waarin Jeroen van Damme zijn toptijden op de 10 kilometer liet noteren. Toptijden die tot stand kwamen door een evenwichtig en sterk opgebouwd deelnemersveld. Dit alles gaat behoorlijk veranderen. René van Overveld, voorzitter van de stichting Bavoloop, meldt als eerste dat de loop van zaterdag naar de zondag verschuift.

Teveel nadruk

,,We merkten voor corona al dat de animo voor evenementen aan het teruglopen was. Wij willen die animo weer vergroten. Dat gaan we niet doen door nog meer topatleten naar Rijsbergen te halen, maar juist de ruimte te geven aan de vele recreatieve lopers. Deze groep voelde zich de laatste jaren ook wat ondergeschoven ten opzichte van de snelle races over 5 en 10 kilometer. Zij vonden dat er teveel nadruk lag op een handvol (internationale) toppers. We hebben daarom besloten om ons nieuwe parcours niet meer te certificeren. Records worden dan niet meer erkend. Natuurlijk blijven wedstrijdlopers die voor een snelle tijd komen van harte welkom. We blijven werken met een professionele tijdsregistratie, maar gaan geen 12 categorieën meer op het podium zetten.”

Langs de beek

De Bavoloop verhuist dus ook naar een andere dag. De editie van morgen (18 juni) is de eerste van de nieuwe reeks die op de zondagmiddag zal worden gehouden. ,,Daarnaast hebben we ook een nieuw parcours. De Bavostraat blijft vanzelfsprekend het feestelijke middelpunt, maar de saaie straat aan de dorpszijde vervangen we. We gaan voor vier rondjes (10 kilometer) die de deelnemers afleggen door de Bavostraat en het Beekpad. Dan loop je lekker door het groen om daarna allemaal te finishen in de straat met de horecagelegenheden. Onderweg passeer je ook de gelijktijdig gehouden kermis. De verschillende lopen (rollatorloop, kinderloop en de drie afstanden) zitten ingeklemd tussen een Vaderdagbrunch en een horecafeestje. Alles in het teken van het Zomerweekend.”

Samenwerking

De organisatoren van de Bavoloop, dat zijn er jaar rond zo’n 16, werken graag samen met andere evenementen in de regio. ,,We hebben gesprekken gevoerd met de Van Goghloop in Zundert, de Lelieloop in Etten-Leur en ook de Haagse Beemdenloop in Breda. Door samen te werken kunnen deelnemers kiezen voor het voor hen meest geschikte evenement. De Van Goghloop is nu de race voor de toppers, bij ons gaat het roer om naar een meer recreatieve loop. Het is een pilot. Na een evaluatie bekijken we hoe we verder zullen gaan. Ik sluit niet uit dat er op termijn wellicht weer wel een gecertificeerd parcours wordt aangeboden. Overigens is het nu ook een exact gemeten 5 en 10 kilometer. Zoals gezegd, mensen die voor een snelle tijd komen, krijgen hiervoor alle ingrediënten. Daar zorgen onze ruim 100 vrijwilligers wel voor.”