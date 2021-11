Groenendaal is terug in het veldrijden: ‘Ik bemoei me graag overal mee’

Een nieuwe woning in het centrum van Sint Michielsgestel. En na bijna vijf jaar terug in het veldrijden. Richard Groenendaal is op zijn vijftigste begonnen aan nog maar eens een volgend hoofdstuk in zijn leven. ,,Ik kon toch niet helemaal mijn ei vinden in wat ik deed”, zo begint het verhaal van zijn rentree in de sport die tot 2017 zijn lust en zijn leven was.