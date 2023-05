Groene Ster doet zichzelf tekort in bekerfinale: ‘Dit is anders dan wanneer je tegenstander beter is’

Sinds januari werd iedere wedstrijd gewonnen en als klap op de vuurpijl stond ook de bekerfinale nog op het programma. Geen tegenstander kon de ploeg nog stoppen, maar er was één team dat Groene Ster van een bekerzege kon weerhouden en dat gebeurde. ,,We hebben eigenlijk een beetje van onszelf verloren.”

De dames van Groene Ster kijken terug op een tweede seizoenshelft waar ze enkel van konden dromen. Precies op het juiste moment leek de ploeg in topvorm te komen met als ultieme doel de bekerfinale tegen E.H.V. De teleurstelling na de 27-32 nederlaag was dan ook groot bij de ploeg, vertelt de 19-jarige speelster Femke Obbens. ,,Dit is echt een ander soort verliezen dan wanneer je tegenstander gewoon beter is.”

,,Aan de andere kant zijn dit ook de beste wedstrijden om van te leren. Als je overklast wordt, dan weet je niet hoe je het anders aan moet pakken. Nu weten we wat er fout ging en we weten dat we het niveau aankunnen”, zegt ze vastberaden. ,,We kunnen dit zelf aanpakken en dan zetten we volgend jaar weer vol in op nog een bekerfinale.”

Aanloop naar finale

De jonge ploeg van Groene Ster had tijd nodig om aan elkaar en aan het niveau te wennen dit seizoen. De competitiedoelstelling om in de top 3 te eindigen leek niet haalbaar, maar werd door het stijgende niveau toch nog binnengesleept in de slotfase van de competitie. Zelfs van het kampioenschap waren ze nog maar vier punten verwijderd.

Daarop volgde een gat van vier weken, waarin de flow iets werd onderbroken en er vooral werd afgeteld richting de finale. Toen de dag eindelijk was aangebroken, steeg de spanning. ,,Dat kan natuurlijk een rol gespeeld hebben, maar dat hebben we niet bewust zo gevoeld”, zegt Obbens.

,,Tijdens de warming-up merkte je echt wel dat er bij een aantal meer zenuwen aanwezig waren dan gewoonlijk. Ik denk alleen dat als de wedstrijd begonnen is en je hebt een paar ballen op het doel gegooid, dat die zenuwen gewoon veranderen in gezonde wedstrijdspanning.”

,,Waar het precies aan heeft gelegen is lastig te zeggen, maar het is duidelijk dat we een beetje van onszelf hebben verloren”, zegt ze teleurgesteld. ,,We hadden niet eens echt op ons best hoeven zijn in deze wedstrijd. Gewoon spelen zoals we normaal kunnen, dat had al voldoende kunnen zijn voor de overwinning. Dat maakt het wel zuur.”

Het handbalseizoen sluit Groene Ster af zonder prijzen, maar met een lading aan nieuwe ambities. ,,We weten nu dat we het kunnen en hoe dichtbij we hebben gezeten. Zoals ik eerder zij gaan we volgend jaar weer voor de bekerfinale en we willen na zo'n goed seizoen ook wel voor het kampioenschap gaan.”