Goud voor bokster Chelsey Heijnen bij Eindhoven Box Cup

boksenChelsey Heijnen werd zondag winnares van de Eindhoven Box Cup, in de klasse tot 64 kilogram. De 20-jarige Roosendaalse versloeg in de finale de Italiaanse Valentino Bustamante, met overtuigende 4-1 cijfers. Eerder was Heijnen te sterk voor tegenstanders uit Engeland en Tsjechië. Het internationale toernooi in Eindhoven staat hoog aangeschreven. De zege was voor Heijnen een opsteker, na een mislukt EK.

Je winst is zeker het resultaat van een fanatieke voorbereiding?

“Niet echt. We hebben Eindhoven benaderd als een gewoon toernooi en ons niet zo intensief voorbereid als voor een EK of WK. Ik was goed, maar zeker niet top-top. Een bewuste keuze, die ik samen met mijn trainer André de Klerk heb genomen. Ik wil er begin volgend jaar weer staan, bij het NK. Daarom was het zaak om nu even wat gas terug te nemen. Anders ben ik straks uitgeblust.”

Je zat in een goed bezette poule en moest drie tegenstanders verslaan?

“Ja, daar hou ik van. Zo kon ik lekker in het toernooi groeien. Tegen die Engelse Jordan Barker in de kwartfinale ging het nog wat stroef. De partij in de halve finale tegen Lenka Volejnikova was al een stuk beter. Zij kreeg drie keer acht tellen rust. De referee stopte de partij in de tweede ronde.”

En dan sta je in de finale tegenover die sterke Bustamante, iemand die veel kracht meebrengt?

“Ik wilde eigenlijk op een cleane manier boksen, op basis van techniek. Maar zij bokste inderdaad vooral op kracht en daar moet je dan in mee. Zij stond rechts voor. Ik kon daar met mijn linkerhoek steeds goed overheen. Je krijgt vertrouwen in die stoot en kwam een paar keer goed overheen. Conditioneel was ik ook beter. Ik kende haar van tevoren niet. Maar ze heeft pas na een close call van de nummer 1 van Italië verloren en was dus zeker geen pannenkoek. Ik ben er ook zonder schade doorgekomen, op een piepklein blauw plekje na.”

Hoe belangrijk is deze zege, na het mislukte EK?