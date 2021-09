Goud in Tokio en binnenkort wordt ze geridderd, Sylvana van Hees leeft haar droom

Rajko Gommers gooit het roer om: Japanoloog stopt met tafelten­nis en wordt coach in Amerika

7 augustus Voor deelname aan de Olympische Spelen is Rajko Gommers nooit serieus in beeld geweest. Niet als meervoudig nationaal kampioen tafeltennis en ook niet in de begeleiding van de vaderlandse delegatie, hoewel hij daar als vloeiend Japans sprekende topsporter mogelijk van meerwaarde had kunnen zijn. De toekomst van Gommers (26) ligt in Amerika, in de Bay Area rond San Francisco om precies te zijn. Hij wordt coach van een ambitieus clubteam, Triple 8. ,,Ik stond op een kruispunt en hier kwamen alle wegen samen.’’