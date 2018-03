Golfsters Wouwse Plantage blijven vooral bescheiden

basketbal Nederlagen Blauw-Wit en Giants, Barons stunt

25 maart In de tweede divisie D van het basketbal lijkt het tweede vrouwenteam van Barons handhaving binnen gesleept te hebben. Het eerste vrouwenteam is in de tweede divisie E nog niet zo ver. In de tweede divisie bij de mannen leek WBB Giants op de titel af te stevenen. De tweede opeenvolgende nederlaag in een uitwedstrijd, Punch2 was met 86-55 te sterk, zorgt er voor dat de strijd weer helemaal open is.