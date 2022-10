Golfer Rowin Caron uit Oosterhout verbaast de wereld met unieke score: ‘Ik was alleen maar bezig met het blijven maken van birdies’

Soms haal je ook als de nummer 788 van de wereld het nieuws. Zoals golfer Robin Caron uit Oosterhout met zijn ‘rondje 58’ in Californië. Het is een score die zelfs wereldwijd zelden wordt neergezet. ‘Ik had het niet eens door ook.

Voor Rowin Caron is er weinig tijd om zijn ‘rondje 58’ van vorige week uitgebreid te vieren. Op dit moment moet de 29-jarige Oosterhouter in Alabama alweer alle zeilen bijzetten om de ‘finale stage’ van de Korn Ferry Qualifying Tour te halen.

Al jarenlang probeert de West-Brabander in Amerika via dit soort wedstrijden een plekje te veroveren in het walhalla van de golfsport. Thuis in Oosterhout ziet Frank Caron dat zijn zoon nog altijd progressie maakt. Maar één ding weet pa ook: ,,Golf heet niet voor niets golf. Het gaat in golven op en neer.”

Quote Ik was gewoon bezig met blijven slaan van zoveel mogelijk birdies Rowin Caron

Shirt met 59

Vorige week had zoonlief plots een wel erg hoge golf te pakken. Op de Asher Tour in Monterey liep Caron een ronde van 58 slagen. Omdat het een par-70-baan betrof, betekende het wel ‘slechts’ een score van ‘twaalf onder’. Maar toch. ,,Er zijn spelers die ooit na het lopen van een ronde van 59, ballen en shirt hebben laten bedrukken met het getal ‘59’. Om maar duidelijk te maken hoe uniek het is om zo’n score neer te zetten.”

Vanaf de baan in Dothan, Alabama laat Rowin Caron weten dat hij, eenmaal terug in het clubhuis, vrij snel door kreeg dat hij een nieuw Nederlands record had neergezet. Het oude dateerde van 2015 toen Robert Kind 59 slagen nodig had voor een ronde op de Pro Golf Tour. Kleine kanttekening: Kind deed het op een par-72-baan. Dertien onder dus.

Birdies blijven slaan

Terugkijkend op zijn magische ronde vertelt Caron echter ook dat hij aanvankelijk niet eens door had waar hij mee bezig was. ,,Ik had eerlijk gezegd niet in de gaten hoe ver ik onder stand na de zestiende hole.” Dankzij birdies op 10, 11, 13 en 15 was dat min 9. ,,Ik was gewoon bezig met blijven slaan van zoveel mogelijk birdies. Op de zeventien sla ik met een ijzer 5 tot op drie meter van de hole. Die putt ging erin. Eagle (min 2). Daarna nog een birdie op de achttiende.”

Quote Je kunt wel een 58 maken, maar als je daarmee het toernooi niet wint, heb je er nog niet echt veel aan Rowin Caron

De Asher Tour trekt niet bijster veel publiek. ,,Maar omdat men ondertussen had gehoord en gezien dat mijn score erg laag was, stonden er toch nog veel toeschouwers op de laatste green.” Er klonk applaus na de laatste putt. En nog zei hij het niet in te gaten te hebben gehad. ,,Het grappige is dat mijn medespeler zei dat ik volgens hem een 58 had gemaakt. Ik wist wel dat het laag was. Maar niet twaalf onder. Dat was voor mij een bijzonder moment. Ik had het echt niet door. Omdat ik denk ik in de zone zat. Ik was alleen maar met die birdies bezig geweest.”

De club van 58

Het nieuws ging de wereld over. De club van 58 blijkt immers niet zo groot te zijn. ,,Ik heb ondertussen heel veel berichten gehad. Ik ben de eerste Nederlander die ooit een 58 heeft gemaakt. Dat is leuk om op je cv te hebben.”

Het leven van de nummer 788 van de wereld is er echter niet door veranderd. In Alabama is het weer knokken geblazen voor een plekkie in de finals van de Qualifying Tour. ,,Zo’n score is goed voor je zelfvertrouwen, maar dit is toch weer een andere baan dan die van Monterey. Die lag me erg goed.” Wat hem daar vooral goed deed, was de eindwinst. ,,Je kunt wel een 58 maken, maar als je daarmee het toernooi niet wint, heb je er nog niet echt veel aan.”

Eén ding heeft Rowin Caron meegenomen van Californië naar Alabama. Zijn gameplan om er de laatste 16 te halen. ,,Gewoon birdies blijven maken. Dan moet het lukken om de finale stage te halen.”