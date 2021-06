Golfen op leven en dood, maar dit keer op het terras in plaats van het EK

Berend den Engelsman speelde slechts twee golftoernooien in de afgelopen twaalf maanden. Hij zou deze week zijn derde kunnen spelen: het EK op Mallorca, maar in plaats daarvan zit hij op het terras van golfclub Princenbosch.

In augustus 2020 speelde Berend den Engelsman het EK Mid-amateur en in oktober 2020 het Nederlands Kampioenschap Mid-amateur, de categorie voor 30+. Doordat Den Engelsman het NK 2020 won, was hij automatisch geplaatst voor het EK 2021.

,,Maar nu zit ik hier en niet op Mallorca”, vertelt hij lachend. ,,Het was gepland in mei, maar niet waarschijnlijk dat het op dat moment door zou gaan. Ik moest beslissen of ik vrij zou nemen van mijn werk. Ik besloot het niet te doen. Twee weken later kreeg ik te horen dat het verplaatst was naar begin juni. Ik heb een drukke baan, het is niet makkelijk om zo kort van te voren nog vrij te nemen”, legt hij uit. ,,En om eerlijk te zijn was het vlammetje wel gedoofd nadat ik al besloten had geen verlof op te nemen.”

Het is tekenend voor zijn houding op dit moment: ,,Golfen is nog steeds ontzettend leuk om te doen en als ik straks de baan in ga, spelen we op leven en dood. Het zit niet in mijn aard om het te laten lopen, maar tegenwoordig doe ik alleen wat mogelijk is. Ik ga mij niet in allerlei bochten wringen die eigenlijk niet mogelijk zijn. Ik speel niet meer fulltime topgolf.”

Waarderen

,,De afgelopen jaren was ik niet altijd realistisch. Ik had soms iets te weinig getraind naar mijn idee, maar dan verwachtte ik tijdens wedstrijden wel te spelen alsof ik fulltime getraind had. Dat heb ik nu laten varen en daardoor golf ik beter. Ik waardeer momenteel heel erg wat ik heb.”

Al wil dat niet zeggen dat hij zijn sport niet serieus beleeft. Het fanatisme is er nog altijd en de afgelopen periode zat de 32-jarige golfer allesbehalve stil. Den Engelsman verbeterde zich op fysiek vlak. ,,Ik ben veel in en om de sportschool geweest. Door het thuiswerken zit ik geen drie uur meer in de auto per dag, dus kon ik veel meer sporten. Ik ben kilo’s spieren aangekomen, ook door betere voeding. Een sterk lichaam helpt je heel erg. Bovendien is mijn conditie een stuk beter.”

Trainen

Dankzij alle maatregelen die golden in het afgelopen jaar kon Den Engelsman ook veel vaker met de herenselectie van Princenbosch trainen dan ze gewend waren. ,,En dat is ontzettend goed bevallen. We hebben voor de hoofdklasse een relatief oud, maar heel goed team. De sfeer is super. We hebben de hele winter door getraind met een grote en sterke groep. Tot half februari gingen we er vanuit dat de competitie door zou gaan en dan moet je er klaar voor zijn. Door met elkaar te trainen hebben we elkaar scherp gehouden en echt naar een hoger niveau gestuwd. Het is alleen jammer dat we niet weten waar we staan ten opzichte van anderen, nu we al twee jaar geen competitie hebben gespeeld. Je wilt je het liefste meten met anderen.”