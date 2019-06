Goethals en Versteegh blij met ‘nieuwe’ Bavoloop

Er is formeel geen sprake van een nieuwe Bavoloop. Na de editie van 2018 werd het evenement wel dood verklaard, maar met vereende krachten werd zaterdag opnieuw gelopen in Rijsbergen. Met een betere finishlocatie ter hoogte van Koutershof en veel gemotiveerde vrijwilligers kwam er een prachtige 32ste editie. Op het hoofdnummer profiteerden met name de Belg Benoit Goethals en de Bredase Ingrid Versteegh van dit nieuwe podium.

De Vlaming vertrok als eerste en kwam met voorsprong ook weer als eerste aan. ,,Het is een topevenement, dat wist ik al, want verleden jaar werd ik hier vierde. Nu kon ik ondanks wat moeilijke momenten in de vierde ronde mijn voorsprong verdedigen. Mijn beloning is een nieuw persoonlijk record met 30,33 minuten.”

Achter de snelle winnaar pakte Luc Schout net de tweede plaats weg voor de neus van een andere Belg, Kristof Nackaert. Niet ver achter dit trio finishte Colin Bekers (Scorpio). De loper uit Teteringen was met 31,09 minuten een flink stuk sneller dan verleden week in Papendrecht. Melvin Franken was ook al tevreden over zijn race. Hij liep een scherpe 31,28 minuten. In de laatste meters werd hij aangemoedigd door zijn hoogzwangere schoonzus Elizeba Cherono. ‘Chero’ bevalt volgende week van een dochter, maar was met 39 weken gewoon op het parcours om iedereen aan te vuren.