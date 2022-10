Gmelich Meijling wint zijn laatste wedstrijd in Ronde van Hoogerheide, Van Empel pakt klassement

Een droomscenario voor Jarno Gmelich Meijling. De favoriet kwam zondagmiddag in de Ronde van Hoogerheide als eerste over de finish. Voor de afsluitende manche van het Brabantse Wal Wielerevent had hij gezegd dat het mogelijk zijn laatste koers zou worden. Een mooi afscheid dus. Etienne van Empel schreef in Hoogerheide het algemeen klassement op zijn naam.

Na een mooie wielermiddag werd Jarno Gmelich Meijling op het podium geconfronteerd met zijn opmerking voor de koers. Ging hij nou stoppen of niet? ,,Eh, als het nou deze week mooi weer is en er is nog een koers… Alhoewel, zo afscheid nemen is natuurlijk wel heel mooi. Ik neig naar stoppen", antwoordde hij.

Dat hij nog goed genoeg is om te koersen bewees Gmelich Meijling in Hoogerheide. ,,Hij vloog er vanaf het begin in", aldus Etienne van Empel, leider in het klassement van de Brabantse Wal Wielerevent. Voor de start kondigde Van Empel aan wat hij van plan was: ,,Vooral lekker koersen.”

En dat lukte. Samen met Jasper de Laat, Jos Koop, Stef Krul en latere winnaar Gmelich Meijling reed hij op de helft van de race weg bij het peloton. Ze vormden een kopgroep die niet meer te achterhalen bleek. Het vijftal bleef uitlopen. Vervolgens barstte de strijd om de eindoverwinning echt los. Net voor de laatste ronde had de Gemelich Meijling al zijn medevluchters gelost en kon zo alleen en met de armen in de lucht naar de finish in de Raadhuisstraat rijden.

Etienne van Empel schreef het algemeen klassement op zijn naam. De bloemen waren voor zijn oma's.

Een prachtig einde van een mooie wielerloopbaan, zo concludeerde hij ook zelf. Hij gaat meer tijd maken voor zijn gezin. ,,Mijn oudste zoontje is bijna vier, de jongste net een jaar. Dit ziet er hier vandaag natuurlijk super mooi uit, maar je moet er echt heel veel voor doen om op dit niveau te komen. Ik ga het een tandje rustiger aan doen en in het weekend extra tijd voor mijn gezin maken.”

Jos Koop eindigde knap tweede en de derde plaats op het erepodium in Hoogerheide was voor Van Empel, die het eindklassement op zijn naam schreef, waarvan de Ronde van Hoogerheide het slotstuk was.

Van Empel keek na afloop tevreden terug. ,,Ik hield met een schuin oog Jarno in de gaten. Maar toen we met z’n vijven wegreden ben ik vol mee gaan rijden en was ik eigenlijk vrij safe voor het algemeen klassement. Jarno was echt goed vandaag. Ik denk dat ‘ie ook verdiend gewonnen heeft.”

Tussen de toeschouwers stonden in ieder geval twee dames die vooraf al overtuigd waren van de eindoverwinning van Van Empel en na afloop trots met hem op de foto gingen: zijn beide oma’s. Na de bloemenceremonie liep de winnaar uit Geldermalsen recht op de twee dames af en overhandigde aan allebei een prachtige bos bloemen. Hij noemde zijn oma’s zijn trouwste supporters. De dames zelf waren het hiermee eens. ,,We volgen hem overal in Nederland en België.” Maar goed dat hij met zijn derde plaats én eindoverwinning twee bossen bloemen had gewonnen.