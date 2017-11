Glory sluit kickboksjaar af in Amsterdam met wereldtitelgevecht

BN DeStem meldde al eerder dat Rico Verhoeven het in december op zou gaan nemen tegen Jamal Ben Saddik, maar dat locatie en datum nog onbekend waren. Kickboksorganisator Glory heeft nu aangekondigd dat ze het kickboksjaar op zaterdag 9 december in Amsterdam zullen afsluiten met een gevecht om de wereldtitel zwaargewicht tussen Verhoeven en Ben Saddik.

Het wordt het gevecht tussen de nummer één en de nummer drie van de Glory-ranglijst. Een gevecht met een scherp randje. In 2011 verloor de huidige wereldkampioen Verhoeven van de Belgische Marokkaan Ben Saddik en zal daarom dus revanche willen nemen.

Het Glory-evenement in december in Amsterdam omvat drie onderdelen met in totaal veertien gevechten. Zo zal de nummer vier van de wereld op de zwaargewichtranglijst, Nederlander Michael Duut, in actie komen tegen de Congolese uitdager Danyo Ilunga. Ook zal veteraan Anderson Silva zijn kunsten komen vertonen tegen Xavier Vigney.

Bovendien zal Helmonder Nieky Holzken zijn rentree maken in de ring. Hij is volledig herstel van zijn voetblessure en maakt zich opnieuw op om uit te komen tegen het aanstormende talent Alim Nabiyev. Holzken zal het in de weltergewicht klasse opnemen tegen Nabiyev, die onlangs succesvol debuteerde in Lyon.

Hieronder de volledige line-up:

Nieky Holzken

GLORY: REDEMPTION

Zwaargewicht Wereldtitel: Rico Verhoeven vs. Jamal Ben Saddik

Licht zwaargewicht gevecht: Michael Duut vs. Danyo Ilunga

Zwaargewicht gevecht: Anderson Silva vs. Xavier Vigney

Vedergewicht No. 1 Contender gevecht: Petchpanomrung Kiatmookao vs. Zakaria Zouggary

GLORY 49 SuperFight Series

Middengewicht Wereldtitel: Alex Pereira vs. Yousri Belgaroui

Zwaargewicht gevecht: Ismael Londt vs. D’Angelo Marshall

Weltergewicht gevecht: Nieky Holzken vs. Alim Nabiyev

Weltergewicht gevecht: Eyevan Danenberg vs. Jamie Bates

Vedergewicht gevecht: Bailey Sugden vs. Chenglong Zhang

GLORY 49 Rotterdam