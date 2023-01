Giedo van der Garde 'knokte' om Job van Uitert in zijn team te krijgen, nu gaat de Dongenaar een van de grootste races van het jaar rijden

Adrie van der Poel is begonnen aan opbouw parcours WK veldrijden: kosten lopen op richting de 3 miljoen

Terwijl zoon en topfavoriet Mathieu in Spanje werkt aan zijn vorm en conditie, is vader Adrie van der Poel in Hoogerheide begonnen aan de opbouw van het parkoers voor het WK veldrijden. Een project van drie miljoen euro.

18 januari