Geslaagd Amerikaans debuut Van Uitert met klasse-zege

,,In onze klasse kwamen uiteindelijk slechts vier wagens aan de start, maar die waren wel van een heel hoog niveau", zo kijkt Van Uitert terug op de wedstrijd op het Atlanta Road-circuit in de Amerikaanse staat Georgia. In het begin van de race nam de onder meer door Patrick Kelly gereden wagen van Team Mathiasen een voorsprong van twee ronden op Van Uitert en Co. ,,We hebben onze terug weten te knokken en in de finale waren we erg aan elkaar gewaagd. Helaas voor hun ging de wagen van Mathiasen stuk, waardoor we met ruime voorsprong wonnen.”