Gertjan Konings wint modderige ‘Surprisecross’

Konings (34) is geboren en getogen in Halsteren en combineerde meedoen aan de loop met een familiebezoek. ,,Ik wist dat mijn vader hier zou ‘speakeren’ en ben graag van de partij bij deze sfeervolle Surpriseloop van AC Olympia. Alleen lag het parcours er deze keer modderig bij en dat maakte het zwaarder dan anders. Dat neemt niet weg dat ik lekker heb gelopen ondanks een vrij snelle start.” Konings voltooide in 36.44 minuten de vier zware ronden over 2500 meter. Na een seizoen met ups en dows is hij momenteel weer naar tevredenheid aan het trainen. ,,Bij Sprint hebben we een leuke groep met aan elkaar gewaagde atleten. Wellicht zijn we met een aantal present bij de Spadocross in Bergen op Zoom over twee weken.”