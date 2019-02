Gelukt! Kersvers bruidspaar rent 7 marathons in 7 dagen: ‘Nu heerlijk slapen’

,,Eindelijk in een heerlijk bed”, ziet Arno van Triest (38) als de grootste beloning voor zeven dagen lopen en leven in een toestel dat kris-kras over de wereld vloog.

Dat bed verdiende hij al helemaal omdat de triatleet uit Putte in de slotetappe nog kans had gezien zich in de top-3 van het eindklassement te lopen. ,,Ik stond bijna dertien minuten achter op nummer drie David Field. Ondanks alle pijntjes en vermoeidheid ben ik daarom in de start met Petr Vabrousek meegegaan.” Halverwege de marathon moest hij de Tsjech laten lopen. ,,Maar toen had ik al wel tien minuten van mijn achterstand op Field weggewerkt. Daarna was het knokken geblazen tot de finish.”

Die haalde hij in een knappe 3 uur en 8 minuten. Veruit zijn snelste tijd van de afgelopen week. En ruim voldoende om Field op de ranglijst te passeren. Toen dik anderhalf uur ook Meriem op South Beach de eindstreep had gehaald was het feest helemaal compleet. ,,Ik ben zo trots op haar man.” Twee jaar geleden pas is de voormalige Spaans-Marokkaanse Jiu Jitshu-kampioene begonnen met hardlopen. Nog geen jaar geleden pas was ze toe aan haar eerste marathon.

Onmogelijke missie

Het veertig koppige deelnemersveld bestond grotendeels uit ervaren ultralopers. De Amerikaan Mike Wardian liep de zeven marathons allemaal onder de drie uur. De Tsjech Vabrousek was de afgetekende nummer twee.

Voor ze aan de onderneming begonnen stuitte het echtpaar, dat de World Marathon Challenge zag als hun huwelijksreis, vooral op ongeloof. Omdat het vooral voor Meriem een onmogelijke missie leek. Het feit dat ze de afgelopen week de hele wereld over geslingerd werden in een vliegtuig zonder een hotel of restaurant te zien, bleek de grootste killing factor van de Challenge. ‘We missen de Hollandse kost.’ ‘We willen alleen maar slapen’. ‘Het lichaam roept stop. De geest schreeuwt doorgaan’. Zomaar enkele hartenkreten van de twee, die vooral de laatste dagen amper daglicht zagen. Het was landen, lopen in het donker en doorvliegen om het schema te halen.