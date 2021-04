Geen terugloop in het aantal leden: Gloria Atletiek blijft grote vis tussen de kleintjes

In Baarle-Nassau zijn ze trots op hun atletiekvereniging. Terecht, vind voorzitter Frans van Gestel. Naast de letterlijke grenzen in deze enclavegemeente durft de club ook over andere grenzen heen te stappen. Creativiteit en innovatie zijn onderdeel van het DNA van de club. Mede hierdoor is het ledenbestand ondanks een dik jaar corona nog steeds boven de 300.

,,Dat wisten we zelf niet, maar via de Atletiekunie kregen we door dat wij bij de grootste tien verenigingen van Nederland horen", geeft Van Gestel aan. ,,Zij becijferden dit aan het ledental in verhouding tot het grote ‘lege’ gebied waar wij in acteren. In dit ledenbestand zitten enkele tientallen ‘echte’ Belgen, maar een veel grotere groep mensen van over de grens zijn daar wonende Nederlanders.”

Dwars door de gemeente loopt het Bels Lijntje. Op dit voormalig spoor wordt jaarlijks een van de drie grote evenementen georganiseerd. De stratenloop is populair evenals de Enclavecross waar ooit een halve marathon door de modder aan werd gekoppeld. ,,Toch zijn we ook heel trots op onze Enclave wandeltochten. In maart is het Enclave wandelmaand en gaan er zomaar 500 mensen vanaf ons clubhuis aan de wandel. Ons clubhuis ligt nu langs onze mooie kunststofbaan. Daarvoor hadden we een hobbelige grasbaan. Door deze vernieuwing heeft in de jaren 2007/2008 ons ledental een boost gekregen.”

De club heeft meerdere toppers voortgebracht. ,,Kitty van Haperen loopt nu recreatief mee, maar was ooit nationaal kampioen speerwerpen. Later brak ook Laura Rijvers door bij ons. In die hele periode was Jan Olieslagers actief, de man die op hoge leeftijd nog bijna alle jonkies achter zich wist te houden. Als jeugdleden nu echt ambities hebben dan vertrekken ze naar grotere clubs in de regio. Dat is een natuurlijk proces. Wij maken vooral veel lol.”

Creatieve trainers

Ook in Baarle-Nassau wordt het stil met de komst van ‘het virus’. Deze aanval werd direct keurig gepareerd door de creatieve trainers en bestuurders van de club. ,,Onze jeugdtrainers zijn heel creatief en hebben diverse thematische trainingen verzorgd. Met inachtneming van de regels werden Kerst- en carnavalstrainingen verzorgd. Ook werd op het eigen terrein een mini-enclavecross georganiseerd.”

Maar er werden ook alternatieve wedstrijden opgezet. ,,Zo kon er individueel een 5 – of 10 kilometer gelopen worden. Om de kansen op winst te vergroten kon je extra tijd winnen als je bijvoorbeeld over zand ging lopen. Ook kon je net voor de Belgische avondklok nog vanaf 23.00 uur starten. Dat leverde dan bijvoorbeeld drie minuten winst op. Via Strava en Facebook werd alles binnen onze atletiekfamilie gedeeld.”

Frans van Gestel voorzitter Gloria Atletiek