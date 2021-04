Geen stunt in de playoffs, dus hoopt Lisa van Dalsum volgend jaar met Cangaroes nog een stap te zetten

Het seizoen zit er op voor de Bredase basketbalsters Lisa (foto) en Anna van Dalsum. Ze verloren deze week twee keer met Utrecht Cangeroes in de kwartfinale van de playoffs van de Women’s Basketball League. Eergisteren werd het in eigen huis 60-108 tegen Binnenland uit Barendrecht, na de 72-62 nederlaag van twee dagen eerder.

Lisa, dat is een grote uitslag.



,,We hebben de eerste wedstrijd goed mee kunnen basketballen. In de tweede wedstrijd waren sommige speelsters van Binnenland niet af te stoppen. Ik denk dat we te moe waren. Op een gegeven moment zagen we het niet meer zitten. Zij zijn conditioneel verder dan wij. Ik denk dat we nog nooit zo'n grote score tegen hebben gehad en zo weinig punten hebben gemaakt.”

En dat terwijl jullie dinsdag maar met tien punten verschil hadden verloren.

,,Toen waren we nog niet zo moe en wisten we wat we konden verwachten. We hadden veel beelden van Binnenland bestudeerd en hadden vertrouwen in een goed resultaat. Als we nu hadden gewonnen, hadden we er een beslissende derde wedstrijd uit kunnen slepen.”

In de competitie hadden jullie ook al twee keer van Binnenland verloren. Dat was weinig hoopgevend.

,,Zeker, maar in beide wedstrijden hebben we deels mee kunnen spelen. De eerste keer zijn we in de tweede helft goed terug gekomen, in de eerste helft speelden we juist voor rust goed. Veertig minuten mee kunnen doen tegen deze tegenstander is nog een stapje te hoog voor ons. Zij hebben hele goede meiden. Als eentje niet in de wedstrijd zit, staat een ander wel op.”

Nu is het debuutseizoen van jou en Anna in de Eredivisie klaar. Hoe kijk je er op terug?

,,Ik had niet verwacht dat ik zo veel vertrouwen zou krijgen van mijn coach. Ik speelde elke wedstrijd minimaal vijftien minuten, soms wel twintig. Dat was super fijn. Ik moest wel erg wennen aan het niveau. Spelen in de promotiedivisie was mooi, tegen sterke speelsters, maar in de Eredivisie zijn de tegenstanders nog sterker en nog sneller. Als we deze groep bij elkaar kunnen houden, kunnen we volgend seizoen hopelijk een stapje maken en vijfde of zesde eindigen.”

Wat was het hoogtepunt?

,,We speelden uit in Groningen, tegen Martini Sparks, er slecht en stonden op een gegeven moment twintig punten achter. We zijn in de kleedkamer heel boos geworden op elkaar en wonnen met een puntje of vijftien verschil.”

En nu vakantie vieren?

,,We hebben twee weken vrij en volgen dan een zomerprogramma, maar dan is het wel klaar.”